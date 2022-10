Aston Martin: FIA-Strafe steht unmittelbar bevor

Was beim Budgetstreit zwischen Red Bull Racing und der FIA oft vergessen wird: Auch Aston Martin hat gegen die Regeln verstoßen. Eine Einigung steht bevor.

Neben Red Bull Racing hatten auch Aston Martin und Williams gegen das Finanzreglement verstoßen. Während RBR die Budgetobergrenze überzogen hat, haben die beiden Konkurrenten «nur» Verfahrensfehler begangen.

Williams hatte Unterlagen zu spät eingereicht, was eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Dollar nach sich zog. Um was es bei Aston Martin genau geht, ist nicht bekannt.

Allerdings steht eine Einigung durch ein sogenanntes Accepted Breach Agreement kurz bevor. Das bedeutet, dass der Rennstall eine durch die FIA vorgeschlagene Strafe akzeptiert. Während die Gespräche mit Red Bull Racing aufgrund des Todes von Dietrich Mateschitz vorerst ausgesetzt wurden, kann eine Mitteilung durch die FIA im Aston-Martin-Fall theoretisch jeden Tag kommen.

«Wir sind in Gesprächen mit der FIA. Ich denke, wir werden versuchen, die Angelegenheit in den nächsten Tagen abzuschließen. Wir haben am Wochenende auch einige Gespräche mit ihnen geführt. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das Problem bald lösen werden», sagte Teamchef Mike Krack.

«Es zeigt uns, dass wir in Zukunft bessere Arbeit leisten müssen, damit wir solche Probleme nicht haben. Letzten Endes denke ich, dass das Wichtigste ist, dass wir unter der Obergrenze geblieben sind. Der Rest ist verfahrenstechnisch», so Krack, der weitere Details für diese Woche ankündigte.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8