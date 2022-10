Max Verstappen: Droht eine Ära der Dominanz?

Max Verstappen und Red Bill Racing haben 2022 deutlich dominiert. Was sagen die Rivalen Charles Leclerc und Lewis Hamilton zu einer möglichen Max-Verstappen-Ära?

Max Verstappen hat 2022 nicht nur seinen zweiten WM-Titel in Folge geholt. Der Niederländer hat den Triumph am Ende sehr dominant und überlegen eingefahren, bereits in Suzuka war sein Titel unter Dach und Fach.

Er kann sogar noch den Sieg-Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel übertreffen. Eingestellt hat er ihn mit 13 Siegen bereits.

Droht nun eine Max-Verstappen-Ära? Das wurden die beiden Rivalen Charles Leclerc (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) gefragt, nachdem sie in Austin von Verstappen trotz eines verpatzten Boxenstopps düpiert wurden.

«Ich hoffe nicht», entgegnete Leclerc. «Ich werde alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt, und wir arbeiten als Team natürlich daran, dass es nicht dazu kommt.»

Die Sache ist relativ klar laut Leclerc: «Über eine Runde sind wir wirklich stark, und ich denke, wir sind auf dem gleichen Niveau wie Red Bull; über den Verlauf eines Rennens haben wir dann mit den Reifen zu kämpfen.»

Deshalb müssen Leclerc und Sainz im Duell mit Red Bull oft abreißen lassen. Dafür dominieren die Roten oft das Qualifying. Die großen Punkte werden aber bekanntlich in den Rennen vergeben. Und da war Ferrari nach einem starken Saisonstart mehr oder weniger chancenlos. «Wir arbeiten daran, und ich hoffe, dass wir das Ergebnis schon im nächsten Jahr sehen werden», so Leclerc.

Gleichzeitig muss Ferrari die zahlreichen Patzer, ob nun auf der Strecke, in der Kommunikation oder bei der Strategie minimieren. «Hier versuchen wir, die letzten Rennen so gut wie möglich zu nutzen, um Max und Red Bull im nächsten Jahr um den Titel herauszufordern. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können, denn ich weiß, wie hart wir arbeiten, und ich bin überzeugt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten.»

Für Hamilton ist es «zu früh, um das zu sagen. Wenn wir ins nächste Jahr kommen und sie wieder dominieren, dann ja, aber die Ferraris waren im gesamten Qualifying schneller als sie. Jetzt müssen sie nur noch ihr Renntempo steigern, dann können sie mit ihnen mithalten.»

Und Mercedes? Hamilton: «Ich denke, wir haben einen viel, viel größeren Schritt und einen steileren Hügel zu erklimmen, aber hoffentlich ist es nicht unmöglich.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8