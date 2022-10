Sebastian Vettel: Topmotiviert nach Platz 7 in Austin

Drei Formel-1-Rennen vor dem Ende seiner GP-Karriere ist Sebastian Vettel so motiviert wie eh und je. Vor dem Wochenende in Mexiko-Stadt wagt der vierfache Weltmeister aus dem Aston Martin Team eine Kampfansage.

Seit dem Rennwochenende in Singapur läuft es für Sebastian Vettel ganz nach Wunsch. Auf dem Marina Bay Street Circuit konnte der Heppenheimer als Achter vier Punkte einfahren. Im darauffolgenden Kräftemessen in Japan schaffte er es als Sechster erneut in die Top-10.

Und auch beim jüngsten Grand Prix auf dem Circuit of the Americas in Austin durfte er als Siebter sechs frische WM-Zähler bejubeln. Kein Wunder, ist die Vorfreude des vierfachen Weltmeister vor seinem drittletzten GP-Einsatz gross.

Vettel, der sich nach der laufenden Saison aus der Königsklasse verabschieden wird, sagt: «In den letzten Rennen haben wir einige wirklich starke Ergebnisse eingefahren, so dass unser Kampf um den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung immer realistischer wird.»

«Die Atmosphäre in Mexico City war schon immer mitreissend, und ich komme immer gerne hierher», erklärt der Deutsche, der auch beteuert: «Vor meinen letzten drei Rennen in der Formel 1 habe ich nichts von meiner Motivation eingebüsst und ich möchte mich mit einem Erfolgserlebnis verabschieden.»

«Mit der Form, die wir in letzter Zeit gezeigt haben, denke ich, dass wir in der Lage sein sollten, das zu schaffen», ist sich Vettel sicher.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8