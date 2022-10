AlphaTauri in Mexiko: Liam Lawson statt Yuki Tsunoda

Nachdem Liam Lawson bereits im ersten Training zum Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hatte ausrücken dürfen, steht der zweite Trainingseinsatz im GP-Renner von AlphaTauri an.

Als Liam Lawson sein Debüt im Rahmen eines Formel-1-Rennwochenendes in Belgien gab, musste ihm AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly sein Auto für das erste freie Training überlassen. Der Formel-2-Pilot wird in Mexiko-Stadt wieder im GP-Renner ausrücken.

Aber diesmal wird sich Gaslys Teamkollege Yuki Tsunoda mit der Zuschauerrolle begnügen müssen. Der Red Bull Racing-Reservist ist nicht die einzige Nachwuchshoffnung, die auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez die erste Trainingsstunde bestreiten darf.

Auch sein Formel-2-Gegner Jack Doohan wird mit von der Partie sein. Der Australier rückt im Alpine-Renner von Esteban Ocon aus. Mit Logan Sargeant ist ein weiterer Formel-2-Pilot am Freitag zum Auftakt des GP-Wochenendes auf der Bahn. Er rückt im Williams-Renner aus, während Pietro Fittipaldi im Haas-Auto sitzen wird.

Lawson belegt derzeit den siebten Platz in der Formel-2-Tabelle. Er hat in der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse in diesem Jahr in Saudi-Arabien, Le Castellet und Belgien jeweils im Sprint den Sieg erobern und stand fünf weitere Male auf dem Treppchen.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8