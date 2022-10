Jos Verstappen über Austin: «Das ist extrem»

Jos Verstappen war nach dem Sieg von Max Verstappen auf dem Circuit of the Americas voll des Lobes für seinen Sohn. Auch für das ganze Red Bull Racing Team hatte der GP-Veteran nette Worte.

Den 33. Rennsieg seiner Formel-1-Karriere und seinen 13. GP-Triumph in diesem Jahr fuhr Max Verstappen im jüngsten Kräftemessen der Königsklasse auf dem Circuit of the Americas in Austin ein. Der Niederländer, der sich bereits in Japan zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister krönen konnte, sorgte damit auch für den Triumph seiner Mannschaft Red Bull Racing in der Konstrukteurswertung.

Der 25-Jährige hatte kein leichtes Spiel, er musste nach einem verpatzten Boxenstopp kämpfen, um wieder an die Spitze zu kommen. Entsprechend gross war die Erleichterung im Ziel. Für die Glanztat erntete der Champion viele nette Worte – auch von Papa Jos Verstappen. Der GP-Veteran sagte im Viaplay-Gespräch: «Wir haben es auf die harte Tour geschafft.»

«Ich wusste, dass er niemals aufgeben wird, und nach dem Boxenstopp sah es für einen Augenblick sehr schwierig für ihn aus. Aber dann hat er das Blatt wenden können. Natürlich hätte er gleich Druck machen können, aber dann hätten die Reifen nicht bis zum Ende durchgehalten», fügte der 50-Jährige an.

Mit Blick auf die Saisonleistung von Verstappen und Red Bull Racing ergänzte Jos: «Es ist schon extrem, 13 Rennen in einer Saison zu gewinnen, viel besser geht es nicht. Und es stehen noch drei Rennen an. Das Team hat hart gearbeitet, um das zu schaffen. Das war ein sehr langes Wochenende, und das ist das perfekte Ergebnis.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8