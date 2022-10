Mick Schumacher: Hoffnung auf Punkte in Mexiko

Im vergangenen Jahr endete der Grand Prix in Mexiko für Mick Schumacher schon nach wenigen Metern. Diesmal hofft der deutsche Haas-Pilot auf Wiedergutmachung und einen Top-10-Platz.

Mick Schumacher kämpft derzeit um seinen Platz im Haas-Team und Teamchef Günther Steiner sowie Rennstall-Besitzer Gene Haas haben klargemacht, was sie sich vom jungen Deutschen wünschen. Er muss nochmals Punkte einfahren, ansonsten droht ihm eine Zwangspause in seiner noch jungen GP-Karriere.

Deshalb hofft der aktuelle WM-Siebzehnte auf ein Top-10-Ergebnis in Mexiko. Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez erlebte er im vergangenen Jahr zwar ein kurzes Rennen, weil er nach einer Erstrundenkollision mit Esteban Ocon und Yuki Tsunoda ausfiel. Dennoch sagt er: «Ich verbinde aber grossartige Erinnerungen damit und freue mich natürlich darauf, wieder da Gas zu geben.»

Und Mick erinnert sich: «Ich glaube, mein erster Auftritt in Mexiko war im Rahmen des Race of Champions im Jahr 2019, als ich mit Sebastian Vettel zusammen antrat. war Mein erster Besuch dort als Formel-1-Pilot war speziell, denn ich war noch nie zuvor auf dieser Strecke unterwegs und musste mich zunächst daran und an die Höhenlage gewöhnen.»

Eine Erfolgsprognose will der 23-Jährige aber nicht abgeben: «Es ist immer schwierig, die Aerodynamik und Motor-Power einzuschätzen. Wir hatten im vergangenen Jahr keine Probleme mit der Standfestigkeit, deshalb hoff4e ich, dass wir in der Lage sein werden, frische WM-Punkte einzufahren.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8