Fernando Alonso über GP in Austin: «Ich hatte Glück»

Fernando Alonso wurde nach dem Rennen von Austin von den Regelhütern aus den Punkten geworfen. Der zweifache Champion spricht rückblickend dennoch von seinem besten Rennen in dieser Saison.

In Austin hatte Fernando Alonso zunächst allen Grund, sich zu freuen, denn er war als Siebter in die Top-10 und damit in die Punkteränge gefahren. Doch ein Protest von Haas sorgte dafür, dass er auf den 15. Platz zurückfiel. Der Grund: Alonso war nach einem spektakulären Crash mit Lance Stroll ohne Rückspiegel unterwegs. Gegen die Entscheidung der Regelhüter hat Alpine Protest eingelegt.

Obwohl Alonsos Wochenende in Austin damit frustrierend endete, fällt die Bilanz des Asturier rückblickend gut aus: «Ich denke, es war eines meiner besten Rennen in dieser Saison, wenn nicht sogar das beste. Ich kämpfte das ganze Rennen hindurch und am Ende hatte ich ein tolles Duell mit Lando Norris, der mit Blick auf den WM-Fight gegen McLaren um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung noch bedeutender war.»

«Das Rennen begann gut für uns, und wir schafften es, die erste Safety-Car-Phase für uns zu nutzen. Dann gab es den Zwischenfall mit Lance, den wir nach dem Rennen bereits mit den Stewards besprochen haben. Ich hatte Glück, dass ich trotz des Zwischenfalls weiterfahren konnte, und ich war überrascht, als wir den Flügel wechselten und neue Reifen aufzogen und alles in Ordnung schien», schildert der zweifache Weltmeister.

Über das anstehende Rennen in Mexiko sagt der 41-Jährige: «Wir sind bereit und zuversichtlich, dass wir einige starke Punkte einfahren können, wenn wir ein sauberes Wochenende haben. Ich bin mir sicher, dass der Kampf um den vierten Platz bei den Konstrukteuren bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi weitergehen wird. Deshalb müssen wir unsere Chancen weiter so gut wie möglich nutzen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8