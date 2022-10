60 Jahre Mexiko-GP im Live-Ticker: So wird das Wetter

Am 4. November 1962 fand der erste Grosse Preis von Mexiko statt, damals noch nicht zur Formel-1-WM zählend. 60 Jahre später sagen wir, ob das launische Mexiko-Wetter am kommenden Sonntag eine Rolle spielt.

Mexiko feiert 60 Jahre Formel 1: Am 4. November 1962 fand der erste Grosse Preis des mittelamerikanischen Landes statt, als Probelauf gewissermassen, denn erst ein Jahr später gehörte der Grand Prix zur Formel-1-WM.

Aus diesem Grund haben die Veranstalter den Eingang zum Mediensaal mit einem grossen Wandbild versehen, und davor steht ein Renntransporter aus den 1960ern oder jedenfalls die Nachbildung davon.

Gute Nachrichten für die Formel-1-Fahrer: Die Unwägbarkeit Regen hat sich fürs kommende GP-Wochenende im Autódromo Hermanos Rodríguez verflüchtigt – Training und Rennen finden auf trockener Bahn statt. Eine Schlechtwetterfront hat sich verzogen, erst für Montag sind wieder Niederschläge angesagt (dann aber richtig).

Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass der Regen schneller kommt und das Rennen beeinträchtigen wird. Allerdings: Wir haben in Mexiko auch schon erlebt, dass ich das schnell ändern kann.

Heute Donnerstag wird es am Nachmittag ein Gewitter geben, aber danach dürfen sich die Fans auf viel Sonne freuen: 27 Grad am Freitag, 25 Grad am Samstag, 26 Grad am Sonntag, die Wolken bleiben hoch, die Regenwahrscheinlichkeit niedrig (fünf bis acht Prozent).



Wie sich Qualifying und Rennen entwickeln, können Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen.





Mexiko-GP im Fernsehen

Freitag, 28. Oktober

