GP Mexiko bis 2025: Neuer Dreijahres-Vertrag!

Die Veranstalter des Grossen Preises von Mexiko haben bestätigt: Ein Abkommen zur Austragung des Rennens ist bis inklusive 2025 verlängert. Auch in Österreich boomt die Königsklasse.

Das GP-Wochenende von Mexiko beginnt mit einer guten Nachricht: Die Veranstalter des Rennens haben bestätigt, dass der Traditions-GP bis und mit 2025 im Autódromo Hermanos Rodríguez gefahren wird, finanziert von der Stadt Mexiko und privaten Geldgebern.

Der neue Vertrag mit der Firma «Corporación Interamericana de Entretenimiento» (CIE), welche das «Autódromo Hermanos Rodríguez» umbaute und für die Durchführung des Rennens verantwortlich war, ist wie der letzte ein Dreijahresvertrag. Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum: «Die Formel 1 bleibt in Mexiko-Stadt. Ich möchte mich bei jener Gruppe von Geschäftsleuten bedanken, die das möglich gemacht haben. Denn wir haben dieses neue Abkommen ausgehandelt, ohne auf öffentliche Gelder angewiesen zu sein. Für die Stadt und das Land bedeutet das mehr Touristen und mehr Einkommen.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Vertrag unterzeichnen konnten. Wir freuen uns jedes Jahr hier über enorme Zuschauerzahlen, und die Leidenschaft der Zuschauer ist legendär. Danke an Claudia Sheinbaum und Renn-Promoter Alejandro Soberon für ihre Unterstützung der Formel 1.»

Die Formel 1 boomt, auch bei den Zuschauern in Europa. Die Übertragung des Rennens von Austin zur Primetime brachte im österreichischen Fernsehen wieder starke Quoten.



Das turbulente Rennen sorgte auch dort wieder einmal für Best-Quoten im Fernsehen. 787.000 Zuschauer sahen den Verstappen-Triumph im Durchschnitt. Damit konnte der Formel-1-GP sogar die parallel laufende Tatort-Folge (719.000 Zuschauer) im Programm von ORF2 quotentechnisch hinter sich lassen.



Beim Zieleinlauf in Texas um etwa 22.50 Uhr MESZ waren es dann 700.000 Formel 1-Fans, die gemeinsam mit Verstappen jubelten. Auch die Nachberichterstattung kurz vor 23 Uhr verfolgten dann im Programm von ORF 1 noch stattliche 565.000 Personen. Fortsetzung folgt: Denn auch der Grosse Preis von Mexiko findet zur besten Sendezeit um (21.00 Uhr in Europa, 14.00 Uhr vor Ort).





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8