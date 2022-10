Sergio Pérez in Mexiko: «Das hat mich tief berührt»

Red Bull Racing hat 2022 den schnellsten Wagen in den Rennen. Klar träumt Sergio Pérez davon, dass er seinen Heim-GP im Autódromo Hermanos Rodríguez gewinnen kann. Das wird ein hartes Stück Arbeit.

Die WM-Favoriten 2021 beendeten den Mexiko-GP des vergangenen Jahres auf den ersten beiden Plätzen – Max Verstappen (Red Bull Racing) vor Lewis Hamilton (Mercedes-Benz). Aber am meisten Applaus erhielt der Drittplatzierte: Sergio «Checo» Pérez.

Der Mexikaner erinnert sich: «Am emotionalsten dabei war die Reaktion meines Vaters, der komplett aus dem Häuschen war. Seine überschäumende Freude hat mich tief berührt.»

Der dritte Rang von «Checo» wurde von den Mexikanern auch deshalb so gefeiert, weil noch kein mexikanischer Grand-Prix-Fahrer beim Heimrennen auf dem Podest gestanden hatte.

Pérez weiter: «Was mich abgesehen von Papa so freute – es waren viele Leute mit dabei, die mich vom ersten Tag an unterstützt haben. Auch Carlos Slim, der mehr als alle Anderen für meine Karriere getan hat. Er übergab mir den Pokal, und ich konnte in seinem Gesicht sehen – das ist auch für ihn ein ganz besonderer Moment.»



Ein Land will 2022 einen Rennfahrer zum Sieg brüllen, das baut schon enormen Druck auf. Sergio sagt: «Klar ist da mehr Druck, denn du willst das Beste für deine Fans geben, und wenn es ein Rennen gibt, das du gewinnen willst, dann ist es das Heimspiel. Du Leute geben auf den Tribünen alles, und das kannst du sehen und auch hören.»



«Es ist nicht immer ganz einfach, die Konzentration zu behalten. Du hast keine Wahl – du musst dich abkapseln, du darfst dich nicht ablenken lassen. Am einfachsten fällt mir das im Rennwagen. Wenn du das Visier herunterklappst, dann ist der ganze Trubel weg.»



Und Trubel gab es jede Menge: «Ich fuhr in Guadalajara einen GP-Renner durch die Strassen meiner Jugend. So etwas erlebst du nicht jeden Tag. Wir hatten fast 150.000 Zuschauer.»



«Heute wurde der Vertrag für den Mexiko-GP verlängert. Das sind fabelhafte Nachrichten. Ich bin auf mein Land total stolz.»



Was ist mit kommendem Sonntag? «Natürlich träume ich vom Sieg hier, aber dazu muss jedes Detail stimmen, angefangen mit dem ersten Training am Freitag.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8