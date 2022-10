Max Verstappen: «Problem der Kritiker, nicht meines»

Drei Formel-1-Rennställe haben die finanziellen Formel-1-Regeln verletzt: Williams, Aston Martin, Red Bull Racing. Nun soll eine Lösung mit der FIA gefunden sein. Was Weltmeister Max Verstappen dazu sagt.

Am 10. Oktober liess der Autosport-Weltverband FIA wissen: Das finanzielle Formel-1-Reglement ist von sieben der zehn Teams erfüllt worden und von drei nicht – von Aston Martin, Red Bull Racing und Williams. Aston Martin wird ein Verfahrensvergehen vorgeworfen. Red Bull Racing wird ebenfalls ein Verfahrensfehler vorgeworfen, dazu eine «geringfügige Übertretung» der Obergrenze. Auch Williams wird ein Verfahrensfehler vorgeworfen. Ein Verfahrensfehler ist zum Beispiel ein zu spätes Einreichen der entsprechenden Dokumente.

Die FIA ging bislang nicht darauf ein, worum es sich bei diesen Verfahrensfehlern handelte, auch nicht wurde erklärt, um wie viel Red Bull Racing die Obergrenze verletzt hat oder in welcher Form. Als geringfügig wird im Reglement eine Übertretung von bis zu 5 Prozent eingestuft.

Im Fahrerlager des Circuit of the Americas (COTA) bestätigte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, dass mit der FIA über ein so genanntes «accepted breach agreement» (ABA) verhandelt werde, also eine Vereinbarung zur Anerkennung des Regelverstosses. Dies ist im finanziellen Reglement unter Artikel 6.28 so vorgesehen. Ein Team würde mit einem ABA einer entsprechenden Strafe der FIA zustimmen, der Fall wäre damit seitens des Autosport-Weltverbands erledigt.

Horner in Texas: «Wir befinden uns in Verhandlungen mit den Experten der FIA und hoffen, dass wir diese Affäre bald zum Abschluss bringen können. Sobald wir die Gespräche mit der FIA abgeschlossen haben, kommen alle Fakten auf den Tisch, dann können wir endlich offen über alle Zusammenhänge sprechen.»

Das wird angeblich am 28. Oktober im Autódromo Hermanos Rodríguez passieren: Aus FIA-Kreisen sichert durch, dass vor dem ersten Training zum Mexiko-GP endlich ausführlich informiert werden soll. Danach wird Horner seine Sichtweise darlegen.

Natürlich wird Formel-1-Champion Max Verstappen in Mexiko darauf angesprochen. Der 25-jährige Niederländer sagt: «Bevor nichts entschieden ist, kann ich nicht viel sagen. Wir sind der Überzeugung, dass wir nichts falsch gemacht haben. Aber einige Dinge wurden offenbar unter den Budgetdeckel genommen, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Wir werden mit den Folgen leben müssen, aber letztlich liegt das nicht an mir.»

Auf die Frage, ob das nicht die Diskussion wieder anheize, wonach sein erster Titelgewinn nicht einen Beigeschmack habe, meint der 33-fache GP-Sieger: «Es ist egal, was ich mache oder sage. Ein Teil der Leute, die nach Abu Dhabi 2021 wütend waren, werden immer wütend sein. Ich kann das hinter mir lassen, Andere können das offenbar nicht. Das ist eher ihr Problem als meines.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8