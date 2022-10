Mick Schumacher: Nach Aus bei Haas ab zu Audi?

Haas-Teamchef Günther Steiner spürt keine Eile, sich für oder gegen Mick Schumacher zu entscheiden. Falls die Tür bei den US-Amerikanern zufallen sollte, könnte der junge Schumacher bei Audi andocken.

Ende August 2022: Im Beisein von Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Autosport-Weltverbands FIA, und von Stefano Domenicali, Formel-1-CEO, bestätigte Audi-Vorstandschef Markus Duesmann am Circuit de Spa-Francorchamps – die Marke mit den vier Ringen kommt in die Königsklasse, wenn 2026 die neue Motorgeneration eingeführt wird.

Die Audi-GP-Motoren werden in Neuburg an der Donau (Deutschland) entstehen, Chassis-Partner ist das Schweizer Sauber-Team in Hinwil (Zürcher Oberland), früherer Partner von BMW. Audi übernimmt im Rahmen des Formel-1-Engagements schrittweise Anteile am Sauber-Rennstall von Besitzer Finn Rausing.

2023 tritt der Schweizer Rennstall noch als Alfa Romeo an, dann könnte das Team wieder Sauber heissen, bevor 2026 Audi kommt. Audi als Namensgeber, während noch Ferrari-Motoren im Rennauto stecken, das wird es nicht geben.

Was wird Audi in Sachen Fahrer machen?



Markus Duesmann machte den deutschen Formel-1-Fans Hoffnung: «Wir hoffen, dass wir einen deutschen Fahrer haben werden, und klar hoffen wir, dass es eines Tages wieder einen Grossen Preis von Deutschland haben werden.»



Dieser Fahrer könnte Mick Schumacher heissen.



Sollte Schumacher bei Haas keinen neuen Vertrag erhalten, könnte er als Test- und Reservefahrer in Hinwil andocken. Vor mehr als zwei Jahren hatte Ferrari ohnehin geplant, Mick bei den Schweizern unterzubringen. Dann erhielt dort Antonio Giovinazzi nochmals eine Chance.



Für 2023 sind die Türen bei Alfa Romeo zu: Valtteri Bottas besitzt einen Mehrjahresvertrag, der Chinese Guanyu Zhou hat einen neuen Einjahresvertrag erhalten.



Ab 2024 könnte Schumacher aber im Sauber sitzen, dort zwei Jahre lang sein Rennhandwerk verfeinern, dann wäre er 2026 mit 27 Jahren bereit für Audi.



Aber das ist alles noch in weiter Ferne: In Mexiko will Mick endlich die ersten Punkte seit dem Österreich-GP einfahren. Eine sofortige Vertragsunterzeichnung gibt es nur in einem Fall. Teambesitzer Gene Haas scherzte: «Wenn er einen Grand Prix gewinnt.»



Mick Schumacher im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Austin war eine verpasste Chance, weil ich mir ein Trümmerteil des Crashes von Stroll und Alonso einhandelte. Aber ich weiss, dass unser Auto schnell genug ist für die Top-Ten. Und das gilt auch für Mexiko. Unser Auto mag generell eine Abstimmung mit hohem Abtrieb, und die haben wir hier. Auch wenn sich das Auto wegen der dünnen Luft anfühlt, als würden wir Monza-Flügel fahren!»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8