Alpine im Recht: Fernando Alonso erhält P7 zurück

Nachdem der Protest von Alpine gegen die Einsprache von Haas in Austin erfolglos blieb, hat das Team eine erneute Untersuchung beantragt. Diese hat zur Folge, dass der Haas-Protest für nichtig erklärt wurde.

Letztlich hat das Alpine-Team gewonnen: Fernando Alonso erhält seinen siebten Platz in Austin zurück. Diesen hatte der zweifache Weltmeister verloren, weil er nachträglich eine Zeitstrafe kassierte, da er nach dem Crash mit Lance Stroll unter anderem ohne rechten Rückspiegel unterwegs gewesen war.

Die Strafe erfolgte auf einen Protest des Haas-Teams, dessen Autos i diesem Jahr bereits drei Mal wegen Schäden an die Box befohlen worden waren. Dass Alonso nicht die entsprechende Flagge gezeigt wurde, sei unfair. Die Regelhüter gaben Haas Recht und sprachen die Zeitstrafe gegen den Asturier aus, der damit aus den Punkten flog und auf Platz 15 zurückfiel.

Das wollte Alpine nicht hinnehmen. Sie protestierten gegen einen Formfehler, denn der Haas-Protest wurde zu spät eingereicht. Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Silvia Bellot (Spanien), Dennis Dean (USA) und Enrique Bernoldi (Brasilien) luden Vertreter von Haas und Alpine um 18.00 Uhr Ortszeit (1 Uhr früh in Europa) zur Videokonferenz, um der Frage nachzugehen, ob der Protest zulässig ist.

Und sie kamen zum Schluss, dass er das nicht ist, denn ein Wettbewerber kann gemäss Artikel 13.2.1 des Sportgesetzes weder gegen die Entscheidung der Rennkommissare protestieren noch gegen eine Aufforderung zur Anhörung. Im entsprechenden Paragraphen wird aufgelistet, wogegen ein Team protestieren darf. Zudem kam der Alpine-Protest zu spät, deshalb wurde er abgewiesen.

In der Urteilsbegründung wurde bestätigt, dass Haas den ersten Protest zu spät eingereicht hatte, dies tat der US-Rennstall allerdings, weil er von der Rennleitung falsch informiert wurde, was die Frist angeht. Diese hatte Haas mitgeteilt, dass der Protest innerhalb einer Stunde erfolgen soll. Allerdings wurde Alpine in der Urteilsbegründung auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich gemäss Reglement nach der Entscheidung in Austin ans FIA-Berufungsgericht hätten wenden müssen – und zwar innerhalb einer Stunde nach der Entscheidung. Doch das ist nicht passiert.

Alpine ging dennoch gegen die Entscheidung vor – was das Reglement zulässt, sofern «signifikante und ehe Erkenntnisse» vorgebracht werden. Und diesmal hat Alpine Recht bekommen, somit darf Alonso doch noch den siebten Platz bejubeln.

Alpine argumentierte erfolgreich, dass es für Haas nicht unmöglich war, die 30-Minuten-Frist für die Einreichung eines Protestes einzuhalten (dies hätte das Team mit einer handschriftlichen Eingabe tun können), obwohl die FIA Haas eine Stunde Zeit gegeben hatte, und dass die Stewards nicht die Macht hatten, diese Frist zu verlängern.

Die Rennkommissare zeigten sich jedoch trotzdem noch besorgt darüber, dass das beschädigte Auto während des Rennens nicht repariert wurde. Sie fordern, dass in Zukunft entsprechende Verfahren eingeführt werden. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat eine Untersuchung zur Verwendung der schwarz-orangenen Flagge eingeleitet.

Das Alpine-Team reagierte mit einem Statement, in dem es sich erfreut zeigte über die Entscheidung der Regelhüter und die zurückerhaltenen sechs WM-Punkte für Alonsos siebten Platz im Rennen von Austin.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +55,078

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

12. Alex Albon (T), Williams, +75,057

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

15. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 78

09. Alonso 71

10. Bottas 46

11. Vettel 36

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 149

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8