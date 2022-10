Lewis Hamilton (Mercedes): «Dann sollte ich aufhören»

Lewis Hamilton bestätigte im Fahrerlager in Mexiko seine Absicht, seinen Mercedes-Vertrag über 2023 hinaus um mehrere Jahre zu verlängern. Der Brite sprach auch über den Punkt, an dem aufhören sollte.

Formel-1-Star Lewis Hamilton will noch einige Jahre über 2023 hinaus in der Königsklasse mitkämpfen, wie er betont. Der siebenfache Champion, dem in diesem Jahr die erste sieglose GP-Saison seiner Karriere droht, erklärte: «Ich habe mir ehrlich gesagt kein zeitliches Limit gesetzt.»

«Ich plane ein mehrjähriges Abkommen mit meinem Team abzuschliessen. Wir arbeiten noch daran und ich weiss nicht, was die nächsten fünf Jahre bringen werden», fügte der Brite an, der überzeugt ist: «Ich denke, wir können noch einiges zusammen erreichen.» Und er ergänzte augenzwinkernd: «Wenn Fernando Alonso geht, muss ich mir das vielleicht zwei Mal überlegen. Denn dann bin ich der älteste Fahrer im Feld.»

Die Frage nach dem Karriere-Ende stelle sich immer wieder, sagte Hamilton ausserdem: «Jedes Jahr musst du dich fragen, ob du immer noch so viel oder noch mehr geben willst, wie in deinem ersten Jahr. Ob du wirklich deine ganze Zeit in die Vorbereitung und ins Training investieren willst und was das Team abliefern wird.»

«Wenn der Punkt kommt, an dem ich nur noch mitfahre, dann habe ich die Position auch nicht verdient und sollte aufhören. Und ich frage mich selbst immer wieder, ob ich noch in der Lage bin, vorne mitzukämpfen, und die Antwort lautet ja. Wir müssen den Titel zurückerobern und ich liebe diese Herausforderung», stellte der 103-fache GP-Sieger klar.

