Sebastian Vettel (Aston Martin/12.): F1 auf Holzweg?

Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel erreichte im ersten Training den zehnten Platz, danach wurde für Pirelli getestet. Auch der vierfache Champion fragt sich, ob die Königsklasse auf dem richtigen Weg ist.

Das zweite freie Training zum Grossen Preis von Mexiko wurde von der Testarbeit mit 2023 Reifen dominiert. Zuvor hatte Weltmeister Max Verstappen auf das Problem mit den Reifenheizdecken hingewiesen und gesagt: «Es wird reihenweise krachen.»

Was sich mit dem Unfall von Charles Leclerc prompt bewahrheitete. Sebastian Vettel hatte schon beim Pirelli-Test in Austin darauf hingewiesen: «Ich trete 2023 ja nicht mehr an, aber ich glaube, ein grosses Problem wird sein, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Weil die Heizdecken nur noch auf 50 Grad aufgewärmt werden. Ich hatte wohl auch den härtesten Reifen, also den langsamsten, also das war jetzt nicht besonders spassig.»

Zahlreiche Piloten haben sich über die schwierige Aufwärmphase der Reifen beklagt und stellen offen zur Diskussion, ob sich die Formel 1 mit dem weniger warmen Heizdecken und einem Verbot 2024 nicht auf dem Holzweg befinde.



Nach dem zweiten Training im Autódromo Hermanos Rodríguez vertieft der Heppenheimer: «Heute ist alles eigentlich glatt gelaufen. Leider konnten wir am Nachmittag nicht mit der Abstimmung arbeiten, weil das beim Pirelli-Test nicht erlaubt ist.»



«Ich finde es schwer zu sagen, wo wir derzeit stehen. Aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, wir sind ungefähr dort, wo wir am Freitag meistens sind. Ich hoffe, wir finden im dritten Training noch ein paar Kniffe, um für die Qualifikation und fürs Rennen gut gerüstet zu sein.»



Zu seinem Red Bull-Helm (zu Ehren des verstorbenen Dietrich Mateschitz) sagt Seb: «Da kamen natürlich sehr viele Erinnerungen auf, ich trug diesen Helm erstmals 1999, im Design der Dose. Das mein kleines Zeichen zur Erinnerung an Didi und daran, was er und die Firma alles für mich getan haben. Ich bin stolz, dass ich wieder mal in diesen Farben fahren konnte, auch wenn der Anlass dazu natürlich ein trauriger war.»





2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766