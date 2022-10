Weltmeister Max Verstappen: «Es war wie auf Eis»

Formel-1-Champion Max Verstappen zeigte im Training zum Grossen Preis von Mexiko einen seltenen Dreher. Danach sagte der 33-fache GP-Sieger: «Die Verhältnisse heute waren sehr tückisch.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat im Autódromo Hermanos Rodríguez darauf hingewiesen: «Wir haben uns mal die Unfallstatistik 2022 angeschaut. Es gibt keinen Piloten, der so wenige Ausrutscher gehabt hat, geschweige denn Autos kaputt gemacht hat, wie Max Verstappen.»

Diese Konstanz auf höchsten Niveau war einer der Gründe, wieso sich Max schon beim Grand Prix von Japan seinen zweiten WM-Titel gesichert. Aber Max wäre der Erste, der zugeben würde – keiner ist vor Fehlern gefeit. Siehe erstes Training in Mexiko.

Verstappen rutschte im ersten Training in der gleichen Kurve von der Bahn wie später Charles Leclerc. Der Unterschied: Max konnte sein Auto zum Stehen bringen, der Monegasse krachte rückwärts in die Pistenbegrenzung.

Im zweiten Training tauchte der Champion auf Rang 6 auf, aber diese Rangliste könnten wir uns aufgrund des Reifentests von Pirelli schenken.



Max sagt zu seinem Freitag: «Sobald ich ein wenig von der Ideallinie weg geriet, war das wie auf Eis. Ich driftete nach links, dann in einer Pendelbewegung nach rechts, und dann konnte ich den Dreher nicht mehr verhindern. Als mir klar war, dass ich den Wagen nicht abfangen kann, stieg ich voll in die Bremse, weil ich auf keinen Fall crashen wollte.»



«Mit dem weichen Reifen war es kein Problem, die Walzen auf Temperatur zu bringen, aber das zweite Training haben wir für den Pirelli-Test verwendet, daher ist das ganze Wochenende mit mehr Unwägbarkeiten gespickt, so wie vor einer Woche in Texas. Die härterten Mischungen sind nicht einfach aufzuwärmen. Wir haben erst wenig Informationen über die Abstimmung sammeln können, aber alles in allem war es ganz okay.»





2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766