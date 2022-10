Lewis Hamilton: «Auto fühlt sich immer besser an»

Mercedes-Star Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez als Viertschnellster. Mit seinem Silberpfeil war er zufrieden. Dennoch bleibt er bei seiner Prognose vorsichtig.

Während sein Mercedes-Teamkollege George Russell das erste freie Training als Zaungast mitverfolgen musste, weil Nyck de Vries in seinem Dienstwagen unterwegs war, konnte Lewis Hamilton bereits im ersten freien Training seine Runden drehen. Der siebenfache Weltmeister schaffte 17 Umläufe und war mit 1:20,849 min der Fünftschnellste.

Von den Red Bull Racing-Fahrern Sergio Pérez und Max Verstappen, deren Bestzeit auf die Tausendstelsekunde gleich ausfiel, trennen Hamilton nur knapp zwei Hundertstel. Auf die Bestzeit von Carlos Sainz fehlten ihm 0,142 sec. In der zweiten Session stand der Reifentest für die 2023er-Reifen von Pirelli auf dem Programm. Der Brite drehte 32 Runden und belegte am Ende den vierten Platz.

Mit 1:21,509 min fiel seine persönliche Bestzeit deutlich langsamer aus. Russell, der im zweiten Training wieder am Steuer seines GP-Autos sass, war mit 1:19,970 min nicht nur deutlich schneller als der 37-Jährige, sonder auch der Spitzenreiter auf der Rundenzeiten-Tabelle, die angesichts des Trainingsprogramms allerdings mit Vorsicht zu geniessen ist.

Hamilton erklärte nach der zweiten Session: «Das war für mich ein guter Tag und mit unserer bisherigen Leistung bin ich auch zufrieden. Es hat Spass gemacht, denn je besser wir das Auto im Detail verstehen, desto besser fühlt es sich auch an. Wir nutzten den Reifentest in der zweiten Session, um so viel wie möglich zu fahren. Die Reifen für die nächste Saison wirken sehr ähnlich wie die aktuellen Gummis. Sie sind im Renntrimm vielleicht etwas konstanter und überhitzen nicht so schnell.»

Und der aktuelle WM-Sechste betonte auch: «Ich weiss noch nicht genau, wo wir im Vergleich zu den anderen Teams stehen, denn alle fuhren unterschiedliche Programme und ich habe versucht, mich auf mein eigenes Programm zu konzentrieren. Man weiss bei diesem Auto nie, wie der Rest des Wochenendes aussehen wird, aber ich hoffe natürlich, dass wir weiter zulegen können.»

2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766