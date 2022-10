Mick Schumacher: «Sind noch nicht ganz zufrieden»

Haas-Pilot Mick Schumacher belegte im ersten Mexiko-Training den 14. Platz, in der zweiten Session musste er sich mit Position 17 begnügen. Der Deutsche weiss: «Es liegt noch Arbeit vor uns.»

Mick Schumacher erlebte einen arbeitsreichen Auftakt ins 20. Rennwochenende in Mexiko. Der 23-jährige Haas-Pilot konnte im ersten freien Training 22 Umläufe absolvieren und am Ende neun Runden am Stück drehen. Auf der Zeitenliste reihte er sich mit 1:21,952 min auf dem 14. Platz ein.

Pietro Fittipaldi, der im Auto von Schumachers Teamkollegen Kevin Magnussen ausrücken dufte, hatte weniger Glück. Der Brasilianer schaffte nur neun Umläufe, bevor er den Haas-Renner auf dem Weg zu seiner ersten schnellen Runde auf den weichen Reifen in der dritten Kurve abstellen musste. Ein Problem mit der Antriebseinheit verhinderte die Weiterfahrt.

Die zweite Session, in der die GP-Stars erneut einen Pirelli-Test mit den 2023er-Reifen absolvierten, bestritt dann wieder das Stammfahrer-Duo Schumacher und Magnussen. Der Deutsche lag nach 31 Runden mit 1:22,879 min auf Platz 17 in der FP2-Wertung. Sein dänischer Stallgefährte war auf seinem schnellsten Umlauf mehr als vier Zehntel langsamer und belegte damit Platz 18.

Die Zwischenbilanz von Schumacher fiel mit Blick auf den Fahrspass gut aus. Mit der Performance ist der aktuelle WM-Sechzehnte aber noch nicht zufrieden. «Es war okay, offensichtlich haben wir auf dieser Strecke mit den neuen Autos andere Herausforderungen als früher zu bewältigen. Aber es hat Spass gemacht und es waren auch schon viele Fans an der Strecke.»

«Es liegt aber noch Arbeit vor uns, denn wir sind noch nicht ganz zufrieden mit der allgemeinen Performance. Aber da ist noch Luft nach oben und ich würde mich freuen, wenn es im Rennen etwas regnen würde, denn ich denke, unser Auto würde bei nassen Bedingungen gut funktionieren. Wir könnten dann wieder einen Regentanz aufführen», ergänzte der 40-fache GP-Teilnehmer, der um sein Cockpit im US-Team kämpft.

2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766