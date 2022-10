George Russell: «Kennen die Herausforderungen»

George Russell: «Ein Podiumsplatz sollte für uns an diesem Wochenende hoffentlich möglich sein»

Mercedes-Pilot George Russell war zum Auftakt ins Mexiko-Wochenende erst im zweiten freien Training im Einsatz. Dennoch drehte er die schnellste Runde. Entsprechend gut fällt seine Zwischenbilanz aus.

Im ersten Training auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez musste George Russell zuschauen. Denn in seinem Silberpfeil war Nyck de Vries unterwegs. Der Niederländer, der im nächsten Jahr in der Startaufstellung der Formel 1 stehen wird, nutzte nur einen Reifensatz der harten Mischung und drehte 20 Runden. Am Ende belegte er Platz 18 auf der FP1-Tabelle.

Für die zweite Session, in der auch die Prototyp-Reifen für 2023 getestet wurden, übernahm Russell wieder das Steuer. Der Brite schaffte es 32 Mal um den mexikanischen Rundkurs und war am Ende mit 1:19,970 min der Schnellste von allen. «Heute war einer unserer besseren Freitage, wenn nicht sogar der beste des Jahres bisher. Das Auto funktioniert gut und es fühlte sich schön an, auf dieser Strecke zu fahren», fasst er zufrieden zusammen.

Dennoch macht sich der aktuelle WM-Vierte nichts vor. Er weiss, welche Herausforderungen auf ihn und sein Team warten. «Das Tempo war relativ stark, aber wir kennen die Herausforderungen auf diesem Kurs. Im Qualifying wird die Schwierigkeit darin bestehen, die Reifen für eine schnelle Runde in das richtige Arbeitsfenster zu bekommen. Und am Sonntag wird es schwierig sein, die Temperaturen für den Motor und die Bremsen in den Griff zu bekommen», erklärt er.

Auch das Ziel ist klar: Russell will aufs Treppchen. «Ein Podiumsplatz sollte für uns an diesem Wochenende hoffentlich möglich sein», sagt er, und warnt: «Da wir kein normales zweites Training hatten, in dem wir eine Vorstellung von der Performance der Konkurrenz im Renntrimm hätten gewinnen können, könnte das Rennen wirklich knifflig werden, sollten wir Probleme mit den Reifentemperaturen bekommen.» Gleichzeitig tröstet er sich: «Es wird sicherlich kein einfaches Wochenende, aber wir haben bereits viel gelernt.»

2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766