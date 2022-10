Carlos Sainz: Fragezeichen nach dem Trainingsfreitag

Ferrari-Pilot Carlos Sainz war in der ersten freien Trainingsstunde der Schnellste. Das zweite Training beendete er auf dem 8. Platz. Er erklärte hinterher, was nach den beiden Trainingsstunden noch nicht klar ist.

59 Mal umrundete Carlos Sainz die mexikanische Strecke in den ersten beiden Trainings. Nach der ersten Session durfte er die Bestzeit bejubeln. Den Tag schloss er aber als Achtschnellster hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc ab. Danach hielt er fest: «Das erste Training lief nach Plan und damit ziemlich gut, und wir konnten fürs zweite Training einige Änderungen am Auto vornehmen.»

«Da wir aber im zweiten Training die Reifen für 2023 getestet haben, können wir nicht sagen, ob wir bei der Fahrzeugabstimmung in die richtige Richtung gegangen sind. Aber ich denke, wir haben die Fahrzeugbalance gut hinbekommen», fügte der 28-Jährige aus Madrid an. Er ist sich sicher: «Wir haben heute so viel wie möglich rausgeholt.»

Und Sainz prophezeite: «Wie schon in Austin werden wir im dritten freien Training alle Hände voll zu tun haben. Denn wir werden die letzten Daten sammeln müssen, bevor das Qualifying und das Rennen anstehen. Ich denke, es wird sicherlich interessant werden.»

Der aktuellen WM-Dritte weiss: «Es wird schwierig, denn man muss immer auch ein bisschen raten, wenn nur das erste und dritte Training repräsentativ sind. Aber wir waren in diesem Jahr in dieser Hinsicht immer gut unterwegs und ich denke, wir haben ein gutes Auto für den Samstag und Sonntag.»

2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766