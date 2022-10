Pole-Position Max Verstappen: Gefährliche Position!

Weltmeister Max Verstappen erobert im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Mexiko mit einer tollen Leistung die Bestzeit, der 25-jährige Niederländer warnt aber: «Ich werde einen sehr guten Start brauchen.»

Qualifying zum Traditions-GP von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Max Verstappen erzielt nach einem spannenden Abschlusstraining die Bestzeit, es ist die 19. Pole von Verstappen in der Königsklasse, seine sechste in diesem Jahr (nach Imola, Kanada, Österreich, Niederlande und Japan), seine erste in Mexiko. Damit, kurios, haben wir in den vergangenen elf Ausgaben des Mexiko-GP elf verschiedene Piloten auf Pole!

Der Red Bull Racing-Fahrer sagt nach der 80. Pole seines Teams (zweite in Mexiko nach 2018 mit Daniel Ricciardo): «Das war eine wirklich schöne Runde! Aber wir mussten uns das ganze Qualifying über tüchtig strecken gegen Mercedes.»

«Nach dem dritten Training habe ich am Wagen nochmals Einiges verstellen lassen, das Auto lag dann besser, und ich kam in einen guten Rhythmus.»

Aber Max ist in einer gefährlichen Situation: Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, wie der Mann von Pole bei der langen Anfahrt zur ersten Kurve links und rechts überholt wurde. Verstappen bestätigt: «Ja, ich werde einen sehr guten Start benötigen, um meine Gegner hinter mir zu halten.»

«Sorgen mache ich mir deswegen aber keine. Denn ich weiss, dass wir ein schnelles Rennauto haben. Daher wird morgen auch Sergio Pérez vorne mitmischen, da bin ich mir ganz sicher.»

«Ich erwarte zudem auch im Grand Prix einen ganz starken Auftritt von Mercedes-Benz. Daher werden wir eine perfekte Strategie brauchen.»

«Die Strecke war wärmer als im dritten Training, daher rutschten wir alle ein wenig herum, und es war nicht einfach, Rhythmus und Fahrzeugbalance zu finden. Aber in Q3 lag der Wagen endlich ganz nach meinem Geschmack, und ich konnte mehr attackieren.»



«Es ist wirklich knifflig, hier eine gute Runde zu fahren. Daher bin ich sehr zufrieden, wie das alles verlaufen ist.»



Merkwürdige Statistik: Seit 2016 (Lewis Hamilton) hat in Mexiko der Mann von Pole-Position nicht mehr gewinnen können!



Und: Nur 9 von bislang 21 Mexiko-GP sind von Pole-Position gewonnen worden, der Trainingsschnellste kam in jedem dritten WM-Lauf in Mexiko nicht mal unter die ersten Drei.



Max grinst: «Ich habe hier von allen möglichen Positionen gewonnen, wir haben gute Topspeed, um uns zu verteidigen. Oder um anzugreifen, wenn wir zwischendurch nicht mehr vorne liegen sollten. Das wird ein Spass!»





Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167