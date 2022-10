Pierre Gasly fordert mehr Respekt von Formel-1-Fans

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly freut sich immer über den Kontakt zu den GP-Fans. Doch einige Formel-1-Anhänger respektieren nicht, dass die Fahrer nicht immer Zeit für sie haben. Das ärgert den Franzosen.

Seit die Formel 1 wieder Fans an die Rennstrecken der Welt lässt, dürfen sich die GP-Stars über viel Zuspruch freuen. Der Kontakt zum Publikum wird von allen Fahrern und Teammitgliedern geschätzt. Allerdings kommen einige GP-Liebhaber ihren Idolen zuweilen auch etwas zu nahe. Am eigenen Leib durfte das Pierre Gasly erleben.

Sowohl in Austin als auch in Mexiko wurde sein Rucksack geöffnet – ohne dass der AlphaTauri-Pilot das mitbekommen hatte. Es wurde nichts entwendet, dennoch ärgert sich der 26-Jährige, der seinen Pass und weitere persönliche Gegenstände dabei hatte. «Ich denke, es ist in Ordnung, wenn man Leute reinlässt, aber ich habe das Gefühl, dass einige Gäste nicht respektieren, dass man uns auch etwas Raum lassen muss», sagt er.

«Es gibt Leute, die vor dem Qualifying in die Box laufen und uns fragen, ob sie Bilder mit uns schiessen dürfen. Sie gehören nicht zum Team, und wir sind dann am Arbeiten», schildert der Franzose. «Wann immer wir können, widmen wir den Fans unsere Zeit, aber hier in Mexiko getraue ich mich nicht, die Team-Hospitality zu verlassen, weil man dann gleich umzingelt wird.»

Manchmal werde es richtig hektisch, erklärt Gasly. «Als ich am Freitag in der Hospitality ankam, war mein Rucksack offen, und da waren mein Pass und all die anderen Sachen drin. Das Gleiche passierte in Austin als ich das Fahrerlager verliess. Vielleicht kann man da etwas unternehmen. Aber wie gesagt, ich freue mich über die Fans, es geht nicht darum, alle zu verbannen. Aber vielleicht finden wir eine Lösung, die alle glücklich macht.»

Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167