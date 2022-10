Max Verstappen: Der Schlüssel zum Sieg in Mexiko

Max Verstappen gewinnt beim Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez seinen 34. Grand Prix. Der 25-jährige Niederländer: «Was für eine unglaubliche Saison!»

Sieg für den zweifachen Formel-1-Champion Max Verstappen beim Traditions-GP von Mexiko, der Red Bull Racing-Star erobert damit seinen 14. Saisonerfolg, das ist neuer Rekord, seinen 34. Sieg insgesamt in der Königsklasse und seine 76. Podestplatzierung in der Formel 1. Für Red Bull Racing ist es der 91. Sieg in der Formel 1.

Der 25-jährige Verstappen machte alles richtig: Start auf weichen Reifen, dadurch Führung gegen die Mercedes verteidigt, danach ganz kluges Reifen-Management.

Verstappen kurz nach dem Fallen der Zielflagge im Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt: «Das ist einfach unglaublich, was wir für eine Saison zeigen dürfen! 14 Siege, ich kann es noch gar nicht glauben. Und wir haben beide Autos auf dem Podest, viel besser geht das nicht.»

Während Mercedes die Reifenstrategie verpatzte, hat Red Bull Racing einmal mehr fast alles richtig gemacht – sehen wir von einem etwas längeren Stopp als üblich bei Pérez mal ab.

Max sagt: «Der Start war für den weiteren Verlauf meines Rennens ganz wichtig. Ich wusste, dass ich vorne bleiben musste. Daher entschieden wir uns für den Start auf weichen Reifen, um hier einen kleinen Haftungsvorteil zu haben.»

«Letztlich hat das geklappt, ich konnte meine Führung verteidigen. Dann ging es um die richtige Strategie, und ich glaube, wir hätten heute nicht viel besser machen können. Was für ein Ergebnis!»



«Ich konnte gutes Tempo fahren, obschon ich natürlich immer auf die Reifen achten musste.» Verstappen verschweigt hier höflich, dass er sich zwischendurch wegen verzögerter Schaltmanöver Sorgen machte.



Max weiter: «Nach dem Start drehte sich alles ums richtige Reifen-Management. Unsere Rechnung ist voll aufgegangen, so lange als möglich auf den weichen Pirelli draussen zu bleiben und dann nach dem Wechsel auf die mittelharten Reifen mit nur einem Stopp durchzukommen.»



Max hat nun 14 Rennen gewonnen in diesem Jahr: Saudi-Arabien, Imola, Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande, Italien, Japan, USA und Mexiko. In Mexiko hat Verstappen zum vierten Mal triumphiert, nach 2017, 2018 und 2021.



Ach ja, und Max Verstappen hat soeben einen neuen Rekord für die meisten WM-Punkte in einer Saison aufgestellt, mit 416, drei Zähler mehr als Lewis Hamilton 2019.



Der RBR-Pilot grinst: «Da kommt noch mehr, denn wir haben ja noch zwei Rennen!»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8