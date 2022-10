Lewis Hamilton ist baff: Buhrufe nach Mexiko-GP!

Traditions-GP in Mexiko-Stadt, vor 160.000 ausgelassenen Fans im Autódromo Hermanos Rodríguez: Lewis Hamilton wurde starker Zweiter. Danach staunte der Mercedes-Star über Buhrufe.

Lewis Hamilton ging mit grossen Hoffnungen in den Grossen Preis von Mexiko, aber was den Sieg angeht, war am Ende auch die Enttäuschung gross – Platz 2 für den Rekord-Champion, sein 190. Podestplatz in der Formel 1, aber der Engländer war sichtlich unzufrieden.

Mehrfach beklagte sich der 103-fache GP-Sieger über die falsche Reifenwahl bei Mercedes. Nach dem Rennen sagt der 37-Jährige: «Generell ein gutes Wochenende und auch ein starkes Rennen für uns. Im ersten Rennteil konnte ich mich in der Nähe von Max halten. Aber letztlich waren die Autos von Red Bull Racing zu schnell, und sie hatten heute einfach die bessere Reifenstrategie.»

Das müssen wir ein wenig vertiefen. Hamilton sagt weiter: «Ganz einfach, wir hätten das Rennen schon auf den weichen Pirelli aufnehmen müssen. Stattdessen fuhren wir auf der mittelharten Mischung los. Damit lief es nicht übel, und ich war in Lauerstellung. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich wirklich noch an den Sieg. Der zweite Rennteil auf harten Reifen hat nicht geklappt, das war bei diesen Bedingungen und an diesem Tag nicht der richtige Reifen.»

Lewis Hamilton staunte nicht schlecht, als er nach dem Grand Prix von einigen Fans mit Buhrufen eingedeckt wurde. Lewis: «Das geht schon den ganzen Tag so, das ist ein wenig seltsam. Aber das ändert nichts, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert.»

«Rückblickend ist jeder der Superschlaue, wenn ich an die Reifenstrategie denke, aber wichtiger als das Ergebnis heute ist die Tatsache, dass wir der Spitze stetig näher rücken. So muss es weitergehen. Wir geben nie auf, und noch sind zwei Rennen zu fahren, um unseren ersten Saisonsieg zu holen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8