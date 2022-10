Sebastian Vettel (Aston Martin) ratlos: 14. in Mexiko

In Texas hatte Sebastian Vettel ein wahrlich weltmeisterliches Rennen gezeigt, in Mexiko fuhr sich der Deutsche die Seele aus dem Leib, aber mehr als Rang 14 war nicht drin. Ratlosigkeit beim vierfachen Champion.

Sebastian Vettel hatte einen so guten Lauf – Achter in Singapur, Sechster in Japan, Achter nach einem überaus kampfstarken Grand Prix in Austin, und nun das: Platz 14 in Mexiko, der schöne Speed des Aston Martin-Renners hatte sich in der dünnen Luft der Millionenstadt verdünnisiert.

Ratlosigkeit beim vierfachen Formel-1-Weltmeister, für den schon im Training nicht nachvollziehbar war, wieso sein Auto auf dieser Rennstrecke keinen Speed hat.

Der 53-fache GP-Sieger nach dem Rennen: «Das war wirklich schwierig heute, wir waren einfach zu langsam. Und dann tut man sich natürlich schwer, etwas zu bewegen. Der erste Rennteil hätte besser sein können, aber alles in allem waren wir einfach nicht konkurrenzfähig.»

Der WM-Elfte gibt zu: «Wir wissen nicht, wieso es zu so einem starken Unterschied gemessen an Austin kommen konnte.»

Der 35-jährige Heppenheimer weiter: «Mein Start war nicht übel, und eine Weile konnte ich das Tempo der Autos um mich herum mitgehen. Dann wurde ich ein Opfer von Tsunoda. Er kam mit beschädigtem Wagen auf die Bahn zurück – unmittelbar vor mir! Das kostete Einiges an Zeit.»



«Das Auto fühlte sich wirklich nicht gut an, und der ganze Nachmittag war ein einziger Kampf. Positiv ist nur, dass wir im Kampf um den sechsten Platz im Konstrukteurs-Pokal nicht viel Boden verloren haben.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8