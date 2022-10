Tsunoda sauer auf Ricciardo: «Das ist schockierend!»

Yuki Tsunoda war nach dem Mexiko-Rennen stinksauer, denn Daniel Ricciardo sorgte für das Aus des Japaners. Das Unverständnis war groß bei Tsunoda.

Yuki Tsunoda ließ seinem Frust freien Lauf. «Was zum Teufel macht er da? Wie kommt er auf die Idee, dass er dort überholen kann?», schrie Tsunoda nach dem Vorfall über den Funk.

Daniel Ricciardo hatte in der Schlussphase des Mexiko-Rennens in der 51. Runde die Idee, den Japaner in Kurve sechs innen zu überholen. Der AlphaTauri-Pilot war aber vorne, machte die Tür zu – und wurde von Ricciardo abgeräumt.

Der Australier bekam eine Zehn-Sekunden-Strafe, doch die bringt Tsunoda nichts, der ausschied. Somit bleibt er bei nur vier Fahrten in die Punkte in dieser Saison.

«Es ist so schade um das heutige Ergebnis», sagte Tsunoda. «Mein Reifenmanagement war im Rennen bis zu diesem Zeitpunkt wirklich gut und ich fühlte mich im letzten Stint zuversichtlich. Daher bin ich sehr enttäuscht, dass es mit einem so dummen Fehler endete», sagte Tsunoda.

Er kritisierte Ricciardo für das optimistische Manöver. «Daniel war auf einer anderen Strategie unterwegs und wäre später leicht vorbeigekommen. Dass ein so erfahrener Fahrer versucht, in einem Bereich zu überholen, in dem das einfach nicht möglich ist, ist sehr ärgerlich», so Tsunoda: «Es ist schockierend, wie er versucht hat, zu überholen.»

«Wir waren nahe dran, in die Punkte zu fahren, was im Moment sehr wichtig für uns ist. Von diesem Wochenende kann man einiges Positives mitnehmen, aber jetzt muss ich erst einmal abschalten, um dann in Brasilien gestärkt zurückzukommen», so der Japaner weiter.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8