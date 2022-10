Kurz vor einer Rennsperre: Rowdy Pierre Gasly?

Nach dem Mexiko-Renen ist klar: Pierre Gasly kommt einer Rennsperre immer näher. Der Franzose steht inzwischen bei zehn Punkten.

Pierre Gasly sammelte in Mexiko einen Punkt. Leider nicht für die WM-Wertung, sondern im Strafenregister. Der AlphaTauri-Pilot wurde für sein zu beherztes Manöver gegen Lance Stroll bestraft: Fünf Sekunden plus ein Strafpunkt.

Der Franzose, der am Ende Elfter wurde, steht nun bei zehn Strafpunkten – bei zwölf Zählern muss er ein Rennen aussetzen. Die Punkte bleiben ein Jahr auf dem Konto, ehe sie gestrichen werden. Bei Gasly ist das erst im Mai 2023 der Fall.

Gasly ist mit der Situation unzufrieden, denn als Pisten-Rowdy ist er nicht bekannt. Es wirkt angesichts der zehn Punkte allerdings so. Er sammelte allerdings auch Punkte, weil er unter Roter Flagge zu schnell war, weil hinter dem Safety Car zu weit zurückfiel oder die Track Limits nicht beachtete.

«Am Ende des Tages versuche ich, mein Bestes im Auto zu geben, und das Letzte, was ich will, ist, dumme Strafpunkte zu bekommen und Rennzeit zu verlieren. Offenbar sind sie im Moment nicht zufrieden mit dem, was ich tue, also werde ich eine Diskussion führen, um genau zu verstehen, was ich ändern muss», sagte Gasly.

Er habe nicht das Gefühl, dass er in den letzten zwölf Monaten so gefährlich gewesen sei, «und es wäre schade, eine Rennsperre zu bekommen, nur weil ich in diesem Jahr hinter dem Safety-Car zu langsam war und wegen ein paar Tracklimits».

Gasly weiter: «Ich werde meine Herangehensweise ändern müssen, denn jedes Wochenende scheint es die gleiche Geschichte zu sein, also werde ich etwas ändern müssen».

Auch wenn er die Strafe in Mexiko nicht ganz nachvollziehen kann. Er hatte erwartet, dass man ihm sagt, dass er die Position an Stroll zurückgeben soll. «Sie brauchen es nur am Funk zu sagen, und das haben sie in der Vergangenheit getan, aber aus irgendeinem Grund nicht dieses Mal. Sie scheinen in letzter Zeit ziemlich hart zu sein. Letztes Wochenende hat die Hälfte des Feldes zu viel Platz hinter dem Safety-Car gelassen, und ich wurde bestraft. An diesem Wochenende war es ziemlich eng, und ich weiß nicht, warum ich nicht wirklich aufgefordert wurde, die Position zurückzugeben.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8