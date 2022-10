Fernando Alonso zählt Tage bis zum Alpine-Abschied

Fernando Alonso schied beim Mexiko-GP vorzeitig aus. Anschließend ließ er kein gutes Haar an seinem Noch-Arbeitgeber. Der Spanier ist offenbar froh, wenn die Saison vorbei ist.

Wie sauer Fernando Alonso nach seinem technisch bedingten Aus in Mexiko war, war bereits auf den TV-Bildern zu sehen. Der Spanier ließ seinem Frust live freien Lauf, schlug wild in die Luft. Es machte den zweimaligen Weltmeister rasend, dass er seinen Alpine mal wieder vorzeitig abstellen musste. Der Motor. Platz sieben wäre für ihn drin gewesen.

Er meinte anschließend, Austin und Mexiko seien seine „zwei besten Rennen in Sachen Pace“ gewesen. Doch «immer geht an Auto 14 etwas kaputt. Es ist erstaunlich, dass in jedem Rennen nur ein oder zwei Autos ausfallen - und immer ist es Auto 14», sagte er.

Dabei ließ er an seinem Team kein gutes Haar. «Wir sind einfach unvorbereitet. Der Motor kann einfach keine Rennen beenden. Es kann kein Pech sein, wenn du sechs oder sieben Motoren wechseln musst und trotzdem keine Rennen beendest.»

Er fühlt sich deshalb weit unter Wert geschlagen. «Bei 19 Rennen haben wir mehr oder weniger in 50 Prozent der Fälle nicht die Punkte geholt, die wir verdient haben. Ich habe 60 Punkte in diesem Jahr verloren, denke ich. Wenn wir jetzt noch sechs addieren, dann sind wir bei 66. Und die anderen profitieren natürlich noch und holen mehr Punkte als sie holen sollten.»

Mit 71 Punkten belegt Alonso aktuell Platz neun. Mit 66 Punkten mehr wäre er Siebter und damit Best of the Rest hinter den drei Topteams.

«Austin und hier waren meine besten Rennen. Mein Niveau ist in dieser Saison sehr hoch, aber die Gesamtwertung wird am Ende des Jahres eine der schlechtesten sein. Das ist ein bisschen frustrierend, aber ich kann nichts dagegen tun.»

Er werde nun zum letzten Rennen nach Abu Dhabi kommen, mit dem Team feiern und dann nach Hause fliegen, sagte Alonso, der 2023 für Aston Martin fahren wird. Zählt er also die Tage bis zu seinem Abschied? «Ja, zu 100 Prozent.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8