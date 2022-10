Ricciardo wie Vettel: Wenn die Magie zurückkommt

Daniel Ricciardo hat McLaren in Mexiko daran erinnert, warum sie ihn verpflichtet haben. Der Australier zeigte eine Menge der alten Magie – und wurde trotz Strafe Siebter.

Die Genugtuung war Daniel Ricciardo anzusehen. Und sie war auch herauszuhören. Platz sieben in Mexiko, trotz 10-Sekunden-Strafe, nach einem Husarenritt, dazu der Fahrer des Tages – der Australier hat zum Ende einer harten und enttäuschenden Saison noch einmal gezeigt, warum McLaren ihn verpflichtet hatte.

«Ich weiß immer noch, dass ich Leistung bringen kann. Es ist aber schwer, wenn man es nicht Woche für Woche kann», sagte er. Denn bei ihm hat die Konstanz gefehlt, viel zu oft war er chancenlos gegen seinen Teamkollegen Lando Norris, und viel zu oft verfehlte er die Punkte.

«Es ist ein bisschen wie bei Vettel in den letzten Rennen: Er fuhr phänomenale Rennen, und dann fragen sich die Leute, ob es wirklich Zeit ist, zurückzutreten», so Ricciardo. Vettel hatte in Austin einen ähnlich starken Auftritt wie jetzt Ricciardo und musste anschließend versichern, dass sein achter Platz nichts an seiner Entscheidung ändere.

«Ich denke, dass jeder von uns immer noch gut sein kann. Offensichtlich mangelt es nur an der Beständigkeit, aus welchen Gründen auch immer, aber ich liebe es immer noch und möchte immer noch an der Spitze mitfahren», sagte Ricciardo.

Kritik musste sich Ricciardo aber von AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda gefallen lassen, nachdem Ricciardo den Japaner in Kurve sechs von der Strecke gedrückt hatte. Dafür kassierte der Australier eine 10-Sekunden-Strafe.

«Ich habe ein paar Wiederholungen gesehen. Ich übernehme mehr von der Verantwortung, aber ich fühle mich sicher nicht zu 100 Prozent schuldig», sagte Ricciardo.

«Ich habe nicht blockiert, ich bin am Scheitelpunkt geblieben. Die Wahrheit ist, dass ich weder geplant noch gewollt habe, ihn dort zu überholen. Ich dachte nur: Wenn ich dort bleibe, ist der ganze Grip auf der Innenseite der Kurve, und wenn ich dort bleibe und ihn ein bisschen auf der schmutzigen Linie halte, bekomme ich einen besseren Ausgang.»

Ricciardo weiter: «Wir hätten uns wahrscheinlich noch 20-30 Zentimeter mehr geben müssen, dann wäre alles in Ordnung gewesen... wahrscheinlich nicht einmal das. Ich wünschte, es wäre nicht passiert und es tut mir leid, dass es passiert ist, aber ich denke, 10 Sekunden waren mehr als genug und irgendwie haben wir es trotzdem geschafft!»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8