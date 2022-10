Mick Schumacher und die Zukunft: Tage der Wahrheit

Wie geht es für Mick Schumacher weiter? Möglicherweise wird die Frage in dieser Woche beantwortet. Ausgang: möglicherweise negativ.

Am Ende des Sky-Interviews kam sie natürlich noch, die obligatorische Frage zur Zukunft von Mick Schumacher. Denn wenn man es nüchtern betrachtet, hat der 23-Jährige die Vorgaben nicht erfüllt: Punkte sollte er holen, das hatte Teamchef Günther Steiner unmissverständlich erklärt.

Die Ausbeute in den USA und in Mexiko: null Zähler. Das wäre der einfache Blick auf die Situation. Schumacher hat natürlich eine tiefergehende.

«Die Situation in Austin war, dass wir eigentlich den Speed hatten, um in die Punkte zu fahren. Da war ein sechster Platz drin, der uns sehr gefreut hätte», sagte er. In der Tat sorgte eine Verkettung unglücklicher Umstände dafür, dass er nicht in die Punkte kam.

«In Mexiko war keine Pace drin. Das hat man bei beiden Autos gesehen. Daher glaube ich nicht, dass das einen großen Faktor spielen wird in der Kommunikation und den Vertragsgesprächen», sagte Schumacher. Zur Betrachtung gehört aber auch der Fehler mit den Track Limits im Qualifying, durch den er den Einzug in Q2 verpasste.

Steiner hatte zuvor angedeutet, dass nach Mexiko eine Entscheidung fallen könnte. Wie sie ausfällt, ist offen, der mediale Tenor geht aber in Richtung Trennung. Als Ersatz stünde Nico Hülkenberg bereit.

Sky-Experte Timo Glock betonte aber, dass man nicht nur auf die letzten beiden Rennen schauen dürfe: «Man muss die ganze Saison sehen. Man muss auf die Entwicklung schauen und die geht nach oben. Momentan hat er den besseren Speed gegenüber seinem Teamkollegen. Er hat Punkte gesammelt, er machte zuletzt wenige Fehler. Man kann nicht nur die letzten zwei Rennen bewerten», sagte Glock.

Micks Onkel Ralf Schumacher meint, dass Mick im Duell mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen seit Silverstone der bessere Fahrer sei. «Er kann mehr aus dem Auto rausholen. Wenn man jetzt die Entscheidung treffen müsste, sollte man eher über eine andere Personalie nachdenken. Die Fahrer sollten gesetzt sein, da man nächstes Jahr die Erfahrung nutzen und die Resultate ernten kann.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8