Max Verstappen Rekordsieger: «Lebe im Moment»

Der erste Anlauf war erfolgreich: Max Verstappen hat den Rekord von Sebastian Vettel und Michael Schumacher geknackt. Statistiken hocken den Niederländer aber nicht so sehr vom Hocker.

Max Verstappen hat in Mexiko einen neuen Maßstab gesetzt – und dabei zwei Superstars übertrumpft. Der zweimalige Champion knackte in Mexiko-Stadt mit seinem 14. Saisonsieg die bisherige Bestmarke mit 13 Siegen von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013).

Wirklich euphorisch war der Niederländer aber nicht. Es gibt Fahrer, für die sind Statistiken fast so wichtig wie Titel. Verstappen tickt da anders. Er hatte bereits im Vorfeld betont, dass man die Rekorde schlecht vergleichen könne, da heute mehr Rennen gefahren werden.

Zum Vergleich: 2004 wurden 18 Rennen ausgetragen, 2013 waren es 19. In dieser Saison stehen insgesamt 22 Läufe auf dem Programm. Verstappen kann den Rekord also sogar noch ausbauen.

«Ich war nie wirklich an Statistiken interessiert. Ich lebe einfach in dem Moment», sagte Verstappen in Mexiko.

Er versuche natürlich jedes einzelne Wochenende sein Bestes zu geben, betonte er: «Ich versuche, die Rennen zu gewinnen, und das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich jedes Wochenende nach Hause fahre und sagen kann, dass ich das Maximum herausgeholt habe oder nahe dran war, bin ich glücklich.»

Es hänge in der Formel 1 aber auch viel vom Gesamtpaket ab, so Verstappen: «Und wir haben ein großartiges Paket, und ich genieße einfach den Moment und bin nicht so sehr daran interessiert, jede Statistik im Auge zu behalten. Aber natürlich ist es eine erstaunliche Saison, und natürlich bin ich sehr glücklich darüber, so viele Rennen gewonnen zu haben.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8