Krise in Brasilien: Ist das F1-Rennen in Gefahr?

Die Sicherheit ist beim Rennen in Brasilien immer ein Thema

Brasilien schlittert nach der Präsidentenwahl in eine innenpolitische Krise, erste Unruhen gab es bereits. Gut möglich, dass die Austragung des Rennens in Sao Paulo gefährdet ist.

Mehr als 200 Straßensperren, Demonstrationen, Tumulte, eine innere Zerrissenheit: Brasilien hat im Moment arge innenpolitische Probleme. Probleme, die möglicherweise auch Einfluss auf die Formel 1 haben.

Denn die Motorsport-Königsklasse macht in knapp zwei Wochen (11. bis 13. November) Station in Sao Paulo. Die politische und gesellschaftliche Lage in dem größten Land Südamerikas ist aber angespannt und undurchsichtig.

Akzeptiert der Verlierer das Ergebnis?

Die Wahl des Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) sorgt für erwähnte Tumulte. Der linke Politiker Lula hatte bei der Präsidentenwahl den bisherigen Präsidenten, den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro, knapp (50,9 zu 49,1 Prozent) besiegt. Seitdem ist Bolsonaro abgetaucht, weder gab es von ihm Kommentare zu der Wahl, noch Glückwünsche für den Sieger.

Beobachter gehen davon aus, dass Bolsonaro das Ergebnis anfechten wird. Was das Land in eine noch größere Krise stürzen kann. Denn schon jetzt protestieren die Anhänger Bolsonaros, sie haben zum Beispiel mehr als 200 Straßensperren errichtet.

Die Blockaden betrafen wichtige Verkehrsachsen wie eine Stadtautobahn in der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo und eine Verbindungsstraße zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo. Zu Gewaltexzessen kam es bislang zum Glück nicht. Doch wie es in den kommenden Tagen und Wochen in Brasilien weitergehen wird, ist unklar und wird zu einem nicht unerheblichen Teil davon abhängen, wie sich der Wahlverlierer verhalten wird.

Und das hat auch Auswirkungen auf die Formel 1, denn im schlimmsten Fall könnte die Sicherheit beim Event in Sao Paulo nicht gewährleistet sein, sollte sich die Stimmung aufheizen oder gar eskalieren.

Absagen aufgrund politischer Proteste gab es in der Formel 1 bereits. 2011 zum Beispiel wurde der Bahrain-GP wegen ziviler Unruhen abgesagt.

Sicherheitsbedenken an der Tagesordnung

Daneben sind Sicherheitsbedenken in Sao Paulo auch ohne politische Unruhen an der Tagesordnung, die Sorge des F1-Trosses vor Überfällen fährt immer mit.

Wir erinnern uns: 2017 gab nicht der Sieg von Ferrari-Star Sebastian Vettel am meisten zu reden, sondern die Angst der Teams. Ein Mercedes-Kleinbus war beim Verlassen der Rennstrecke unter vorgehaltener Waffe überfallen worden.

Bewaffnete Raubüberfälle sind beim GP seit Jahren ein Problem, denn die Gegend um die Rennstrecke herum ist ein sozialer Brennpunkt. Team-Mitglieder ziehen sich nach Feierabend noch an der Rennstrecke um, damit die Teamkleidung nicht verlockend wirkt. Schmuck trägt sowieso keiner mehr. Formel-1-Ausweise werden in die Tasche gesteckt.

Ex-Weltmeister Jenson Button ist im November 2010 nur knapp einem Überfall entkommen. Bewaffnete Männer versuchten, das Auto des englischen Weltmeisters am Samstag beim Verlassen der Rennstrecke zu attackieren. Der ausgebildete Chauffeur manövrierte die gepanzerte Limousine wie in einem Actionfilm aus der Gefahrenzone, indem er andere Autos rammte. Button und Co. kamen damals mit dem Schrecken davon.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8