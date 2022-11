Daniel Ricciardo: Das kann einen fertigmachen

Daniel Ricciardo konnte in Mexiko noch einmal zeigen, was er kann. Der Australier macht aber keinen Hehl daraus, dass er die Pause herbeisehnt.

Daniel Ricciardo war in Mexiko endlich mal wieder der Alte. Platz sieben nach einem sehenswerten Rennen – der Australier kann es offenbar noch. Es ist Balsam auf die geschundene Rennfahrer-Seele.

«Ich weiß immer noch, dass ich Leistung bringen kann. Es ist aber schwer, wenn man es nicht Woche für Woche kann», sagte er. Denn bei ihm hat die Konstanz gefehlt, viel zu oft war er chancenlos gegen seinen Teamkollegen Lando Norris, und viel zu oft verfehlte er die Punkte.

«Es ist ein bisschen wie bei Vettel in den letzten Rennen: Er fuhr phänomenale Rennen, und dann fragen sich die Leute, ob es wirklich Zeit ist, zurückzutreten», so Ricciardo. Vettel hatte in Austin einen ähnlich starken Auftritt wie jetzt Ricciardo und musste anschließend versichern, dass sein achter Platz nichts an seiner Entscheidung ändere.

Auch Ricciardo steht dazu, eine Pause einzulegen. Er wird wohl die Rolle des Ersatzfahrers übernehmen und freut sich darauf, mal durchzuatmen. «Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nicht in der Startaufstellung stehen werde», sagte er Sky Sports, «aber ich will immer noch in diesem Sport sein. Ich möchte mit einem Team arbeiten, mit der Ambition, 2024 wieder in der Startaufstellung zu stehen.»

«Die letzten zwei Jahre waren ziemlich hart, vor allem, wenn man viel investiert hat und das nicht zurückkommt, kann einen das fertigmachen», gab er zu.

«Ich denke, dass ich weiß, wie wichtig selbst eine Sommerpause ist, die einem eine andere Perspektive gibt. So wie die Saisons laufen, ist es ziemlich unerbittlich. Man hat nicht wirklich die Chance, sich wieder aufzubauen. Jeder Mensch ist anders, aber ich glaube wirklich, dass das ein Glück im Unglück ist. Wenn ich weniger tue, kann ich mehr erreichen.»

Soll heißen: «Ich habe das Gefühl, dass mir eine kleine Auszeit gut tun wird, und dann versuche ich, für 2024 wieder etwas aufzubauen. Sagen wir mal so, ich bin noch nicht fertig, aber es wird ein bisschen anders aussehen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8