Budgetzoff: Was passiert mit den 7 Millionen Dollar?

Red Bull Racing muss wegen des Budgetverstoßes sieben Millionen Dollar Strafe zahlen. Doch was passiert mit dem Geld, das der Weltverband erhält?

Red Bull Racing ist im Rahmen des Budgetstreits zu einer nicht unerheblichen Geldstrafe verdonnert worden. Sieben Millionen Dollar muss de Rennstall zahlen, weil er die Obergrenze überschritten hat.

Sky-Experte Ralf Schumacher hatte in Mexiko bereits betont, dass die sieben Millionen Dollar «eine Menge Geld» seien, «auch wenn viele im Fahrerlager darüber lachen».

«Es ist eine enorme Summe, die innerhalb von 30 Tagen zu zahlen ist», sagte auch Teamchef Christian Horner.

Doch was passiert mit dem Geld, das der Automobil-Weltverband erhält? Darauf hat Red Bull keinen Einfluss. «Natürlich liegt es an der FIA, was sie damit machen. Wir hoffen, dass es für einen guten Zweck verwendet wird», sagte Horner.

Man könnte damit zum Beispiel anderen Serien unter die Arme greifen, die unter den Folgen von Corona oder des Ukraine-Krieges finanziell leiden, schlug Horner vor. «Wir sehen Meisterschaften, die mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir hoffen, dass sie damit etwas Gutes tun können», sagte Horner.

Die W Series ist ein Beispiel. Aufgrund von finanziellen Problemen wurde die Saison zwei Rennen vor Schluss abgebrochen. Stattdessen soll nun die Finanzierung der Saison 2023 im Mittelpunkt stehen.

«Es wäre eine Schande, wenn wir die W Series verlieren würden», hatte Horner vor wenigen Wochen erklärt. «Ich denke, es war eine großartige Sache, Frauen Rennen zu ermöglichen und eine Meisterschaft zu schaffen, die Frauen anspricht. Es wäre also sehr enttäuschend, wenn sie verschwinden würde. Ich glaube, es gibt ein großes Interesse an mehr Vielfalt, nicht nur in der Formel 1, sondern auch im Motorsport. Und ich denke, dass die W Series ein wirklich positiver Verfechter dieser Idee ist.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8