Valtteri Bottas: Race of Champions mit Mika Häkkinen 02.11.2022 - 15:57 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Valtteri Bottas

Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas will beim nächsten Race of Champions nachholen, was er in diesem Jahr verpasst hat: Er nimmt am serienübergreifenden Wettbewerb teil. Mit Mika Häkkinen tritt er im Nationen Cup an.