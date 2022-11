Hans-Joachim Stuck: «Formel 1 macht sich kaputt»

Deutschlands Racing-Ikone Hans-Joachim Stuck nahm im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» Stellung zu den Track-Limits-Funksprüchen der Fahrer.

Das Formel-1-Rennen vom Wochenende in Mexiko-Stadt brachte nicht nur grosse Emotionen auf den Rängen am Autódromo Hermanos Rodríguez, sondern auch in den Cockpits. Für Beobachter waren Funksprüche der GP-Stars zu hören, mit denen Fahrer wie Lewis Hamilton für Aufsehen sorgten.

Der Brite beschuldigte über Boxenfunk vor ihm fahrende Piloten der Missachtung der Streckengrenzen und forderte damit indirekt Bestrafungen durch die Rennleitung. In der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» nahm dann auch Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck (71) Stellung zu diesen Situationen.

«Was ich nicht verstehe, ist dass einige Fahrer andere Piloten anschwärzen wegen den Streckengrenzen, ich nenne jetzt keine Namen. Das kann passieren! Da muss ich ja nicht über Funk sagen, der oder der hat die Track-Limits überschritten! Das ist reine Petzerei – die Jungs sollen Gas geben, das ist meine Meinung. In Mexiko gab es zwei Kollisionen. Aber die Jungs gehen hier nicht zum Kaffeetrinken ins Café Sowieso, die Burschen fahren Rennen und da muss man das Rennen auch mal Rennen sein lassen!»

Stuck fügte dann auch noch mit Blick auf die Rennleitung an: «Ich bin immer noch Chairman der Rennkommissare bei der Formel E. Ich kenne das Problem. Wenn nur ein Mann vor dem Bildschirm sitzt, ist es sehr schwierig, hier gut zu entscheiden. Man hat sicher den Fehler gemacht, hinter Charlie Whiting einen Lehrling nachzuziehen.»

Der Bayer gibt zudem auch zu bedenken: «Es ist auch eine ganz andere Zeit. Es geht heute auch um ganz andere Dinge, als früher, zum Beispiel den Abstand zum Safety-Car und ähnliches. Die Formel 1 macht sich hier gerade ein bisschen kaputt!»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8