Formel 1 auf ServusTV: Top-Quoten in Mexiko

Das Formel 1-Spektakel von Mexiko-Stadt sorgte am vergangenen Sonntag auch beim österreichischen Sender ServusTV im FreeTV für starke Zuschauerzahlen.

Das Spektakel um Lokalmatador Sergio «Checo» Perez (Red Bull Racing) war nicht nur vor Ort in MexikoS-Stadt eine echter Publikumsmagnet. Auch im Fernsehen verfolgten zur Primetime viele Fans das Rennen mit – das trifft auch beim frei zugänglichen Sender ServusTV zu.

Das Rennen schauten am Sonntag beim Start um 21 Uhr im Schnitt etwa 652.000 TV-Zuschauer. Die Vorberichte verfolgten ab 19.40 Uhr 320.000 Personen vor den Fernsehbildschirmen. Bei der Analyse nach dem Zieleinlauf folgten 306.000 Fans der Berichterstattung.

Bei ServusTV waren neben Moderatorin Andrea Schlager auch Ex-Formel 1-Fahrer Christian Klien und DTM-Ass Philipp Eng direkt in Mexiko vor Ort. Im Studio in Wals-Siezenheim in Salzburg berichteten Kommentator Andreas Gröbl gemeinsam mit Mathias Lauda und Niko Hülkenberg vom 14. Saisonsieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing).

Zur Erinnerung: ServusTV ist seit 2021 Hauptrechte-Inhaber für Österreich im FreeTV. Die Salzburger teilen sich die Übertragungen aber mit dem ORF, der via Sublizenz bei jedem zweiten Rennen live zum Zug kommt. Das Spielberg-Wochenende wurde 2021 und 2022 von beiden Sendern übertragen.

Auch die Aufteilung für das Saisonende ist in Österreich klar definiert. Bei den verbleibenden zwei Rennen in São Paulo und beim Finale in Abu Dhabi kommen nochmals jeweils einmal der ORF und ServusTV zum Zug, wobei ServusTV das Finale in Abu Dhabi zeigt

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8