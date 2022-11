Vettel über Nachwuchs: Sehe niemanden, der hochkommt

Sebastian Vettel hört auf, Mick Schumacher bangt um seine Zukunft und dahinter kommt nicht viel. Der deutsche Motorsport-Nachwuchs steckt in der Krise.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 2023 ein deutscher Fahrer in der Formel 1 am Start ist, ist relativ groß. Denn Mick Schumacher und Nico Hülkenberg sind zwei Kandidaten auf den Platz bei Haas. Schumacher ist mit seinen 23 Jahren die eher langfristige, der 35-jährige Hülkenberg die kurzfristige.

Doch die deutsche Motorsport-Zukunft sieht düster aus, denn hinter Schumacher und Hülkenberg steht kaum jemand in den Startlöchern. Micks Cousin David fuhr 2021 in der Formel 3, musste aber in diesem Jahr aus finanziellen Gründen in die DTM ausweichen und ein Jahr Pause vom Formelsport machen.

Er hat bei SPEEDWEEK.com mal vorgerechnet, dass es 12, 13 Millionen Euro kostet, um einen Nachwuchsfahrer in die Formel 1 zu bringen.

Die düstere Lage ist auch bedingt durch den Rücktritt von Sebastian Vettel. Dessen Papa Norbert sprach in Austin bei Sky über die deutsche Motorsport-Zukunft, verriet dabei, dass er mit Sebastian mit 5.000 Mark angefangen hat, Kart zu fahren.

Vor allem aus finanzieller Sicht ist es heute eine komplett andere Welt, da sind schnell 100.000 Euro zusammen, wenn man im Kartsport mit konkurrenzfähigem Material ausgestattet sein möchte. «Vielleicht gibt es jemanden, der jetzt sagt: 'Ok, ich will mit meinem Kind Kart anfangen.' Wenn die die ersten Zahlen hören, sind die schon weg», so Vettel.

Dabei ist er davon überzeugt, dass es Eltern gibt oder Väter, «die sagen würden: 'Ok, jetzt verzichte ich mal auf meinen Urlaub und fange mal mit meinem Junior Kart an und mache das selber.' Aber da haben sie heute gar nicht mehr die Chance.»

Vettel weiter: «Wenn jemand da wäre und würde nach den jungen Kindern schauen und sagen: 'Jetzt haben wir da jemanden, der hat Talent und wir fördern ihn oder versuchen, Sponsoren zu finden.' Aber die Chancen sind ja gar nicht mehr gegeben.»

«Es wäre schade, wenn wir jetzt nächstes Jahr oder in naher Zukunft keinen deutschen Fahrer mehr hätten, denn ich sehe im Moment niemanden, der die nächsten zehn Jahre hochkommt», so Vettel weiter.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8