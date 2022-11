Lewis Hamilton und Toto Wolff: Beste Freunde:

Obwohl Lewis Hamilton aktuell eine schwierige Saison erlebt, lässt er sich nicht entmutigen. Der Mercedes-Star spricht über seine Situation und das gute Verhältnis zu Motorsportdirektor Toto Wolff.

Das 16. Formel-1-Jahr von Lewis Hamilton droht seine erste sieglose Saison zu werden, dennoch denkt der siebenfache Champion aus dem Mercedes-Team noch lange nicht ans Aufhören. «Was meine körperliche Verfassung angeht, ich fühle mich besser denn je, denn ich konzentriere mich ganz auf meine Fitness, weil ich älter werde», erklärte er gegenüber «Formula1.com».

«Ich liebe das Rennfahren und deshalb arbeite ich an einem Plan für die Zukunft. Ich kann noch nicht sagen, was es wird, aber es gibt keine Grenzen für das, was wir tun können», ergänzte der 103-fache GP-Sieger. «Ich möchte kreativ sein und weiterhin all die anderen Dinge tun, die ich tun kann. In diesem Team kann ich ich selbst sein – und die Unterstützung von Mercedes war vom ersten Tag an unglaublich», schwärmte er.

«Bei uns geht es nicht nur ums Gewinnen. Wir können Teil derjenigen sein, die versuchen, die Welt zum Besseren zu verändern – und genau das können wir gemeinsam versuchen, denn es ist eine riesige Marke, die weltweit einen grossen Einfluss haben kann», ist sich Hamilton sicher.

Deshalb will er seinem Mercedes-Team trotz der schwierigen Phase, in der sich die Werksmannschaft der Sternmarke befindet, auch treu bleiben. Hamilton spricht von einem mehrjährigen Vertrag. Und er stellt auch klar, dass er ein gutes Verhältnis zu Toto Wolff pflegt. Über den Motorsportdirektor der Silberpfeile sagt er: «Er ist einer meiner besten Freunde.»

«Wir hatten schon harte Zeiten und harte Verhandlungen über die Jahre. Die Emotionen kochten manchmal hoch, aber wir sind wie eine Familie. Ich will das Beste für ihn und er will das Beste für mich. Wir können jederzeit über alles reden. Wir teilen die gleichen Werte und verfolgen die gleichen Ziele, was die Marke, das Team und die Errungenschaften angeht», beschreibt der aktuelle WM-Fünfte.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8