Sebastian Vettel: «Als würde ich einen Entzug machen»

Sebastian Vettel will auch in zwei Jahren noch «nein danke» zur Formel 1 sagen können

Sebastian Vettel wird noch zwei GP-Einsätze bestreiten, danach endet die erfolgreiche Karriere des vierfachen Weltmeisters. Er wünscht sich einen Rücktritt für immer. Garantieren kann er diesen aber nicht.

Wenn Sebastian Vettel das Saisonfinale in Abu Dhabi beendet hat, wird man den Heppenheimer nicht mehr so schnell im Fahrerlager sehen. Das beteuerte der vierfache Champion schon mehrmals – und zuletzt auch im Spiegel-Interview. Darin stellt der 53-fache GP-Sieger klar, dass er beim ersten Rennen der nächsten Saison in Bahrain «ganz bestimmt nicht als Experte mit einem Mikrofon in der Hand vor der Kamera stehen» werde.

Vielmehr wünscht sich Vettel einen Abgang im Stil von Stefan Raab, der seine Karriere vor der Kamera 2015 beendet hat und seither von den Bildschirmen verschwunden ist. Heute ist der Deutsche nunmehr als TV-Produzent tätig. Vettel sagt über seinen Landsmann: «Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören – und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe.»

«Jetzt müsste man ihn fragen, ob er damit glücklich ist oder nicht. Aber ich finde es zunächst einmal bewundernswert, wenn sich jemand aus der öffentlichen Beobachtung so weit löst, dass man das Gefühl hat: Der ist davon nicht abhängig geworden. Gerade im Sport ist diese Gefahr gross», weiss der Deutsche.

Garantieren könne er seinen endgültigen Abschied von der Königsklasse aber nicht, auch wenn er das gerne würde, räumt Vettel ein. «Keine Ahnung, wie ich in ein, zwei Jahren ticke. Ich wünsche mir allerdings, dass ich auch in zwei Jahren noch sage: Nein danke, ich brauche das Rennfahren nicht mehr.»

Vettel macht sich aber auch nichts vor, er erwartet nicht, dass es einfach wird, sich von dem zu trennen, was 16 Jahre lang sein Lebensinhalt war. «Jetzt habe ich insgeheim die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen – als würde ich einen Entzug machen», sagt der Aston Martin-Pilot, der aktuell den elften WM-Rang belegt.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8