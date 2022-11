Vettel: Formel 1 zu sehr mit dem Jetzt beschäftigt

Sebastian Vettel beendet nach der Saison seine Formel-1-Karriere. Der Deutsche findet, dass die Königsklasse nicht weitsichtig genug agiert.

Ziemlich sicher ist: Sebastian Vettel wird in zehn Jahren keine professionellen Autorennen mehr bestreiten. Nicht sicher ist, wie es mit dem Automobilrennsport generell weitergehen wird. Gibt es ihn in zehn Jahren noch, wurde Vettel im Interview mit dem Spiegel gefragt.

«Nur wenn er es schafft, sich quasi an die Spitze der Bewegung zu setzen», sagte Vettel. «Das bedeutet vor allem, eine technologische Entwicklung in die Rennautos zu bringen, die wirklich Relevanz hat. Kann man es sich zukünftig leisten, Ressourcen zu verblasen, nur um Spaß zu haben? Nein. Der Motorsport muss eine Antwort finden auf die Frage: Wozu das alles?»

Dabei übte der 35-Jährige Kritik an der Formel 1. 2026 wird ein neues Motorenreglement eingeführt. Das sieht unter anderem vor, dass die künftigen Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Die Leistung kommt zur Hälfte aus einem Verbrenner, die andere Hälfte ist elektrisch.

«2026 finde ich zu spät, um darin eine Vorreiterrolle zu sehen. Synthetische Kraftstoffe gibt es bereits, warum wartet man also noch vier Jahre?», sagte Vettel.

Die Formel 1 fahre diese Saison mit E10-Benzin und tue so, als sei das eine große Sache. «Das finde ich ein bisschen peinlich, E10 gibt es seit über zehn Jahren an der Tankstelle. Ich sehe synthetische Kraftstoffe eher als Brückentechnologie, weil deren Produktion sehr viel erneuerbare Energie benötigt. Diese Energie sollte besser zum Heizen und für Warmwasser verwendet werden – bevor sie mit großer Anstrengung und geringer Effizienz für die Herstellung synthetischen Benzins verbraucht wird», so Vettel weiter.

Ist die Formel 1 also auf dem Holzweg?

Vettel: «Die Formel 1 ist viel zu sehr mit dem Jetzt beschäftigt und schaut viel zu wenig auf die Chancen der Zukunft. Sie ist damit beschäftigt, zu expandieren – statt mit Weitsicht zum Schrittmacher für die Mobilität von morgen zu werden.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8