Mercedes: Zuversicht im WM-Fight gegen Ferrari

Nachdem Red Bull Racing die Konstrukteurswertung in diesem Jahr für sich entschieden hat, strebt das Mercedes-Team den zweiten Gesamtrang an, den derzeit Ferrari mit 40 Punkten Vorsprung besetzt.

Das Mercedes-Team muss in dieser Saison kleinere Brötchen backen als in den Vorjahren, weder in der Fahrer- noch in der Team-Wertung der Weltmeisterschaft konnte das Werksteam der Sternmarke um den ersten Platz kämpfen. Da Red Bull Racing mit Max Verstappen bereits beide WM-Titel erobert hat, bleibt der Mannschaft von Toto Wolff nichts anderes übrig, als den zweiten Platz anzustreben.

Diesen belegt das stark in die Saison gestartete Ferrari-Team, das zwei Rennen vor dem Ende über einen Vorsprung von 40 WM-Zählern auf Mercedes verfügt. Dennoch bleibt der leitende Silberpfeil-Stratege James Vowles zuversichtlich, wenn es um das Erreichen des Saisonziels geht. Er sagt nach dem Rennen in Mexiko: «Unser Ziel ist klar, wir wollen diesen zweiten Platz in der Konstrukteurswertung und deshalb geht es darum, den Rückstand auf Ferrari bei jedem Rennen möglichst zu verringern.»

«In Mexiko konnten wir 13 Punkte wettmachen, aber es bleiben noch 40 Zähler zwischen uns, und das zwei Rennen vor dem Ende. Zum Glück ist eines davon ein Sprintrennen», erklärt der 43-jährige Ingenieur. «Im Gegensatz zu den ersten Rennen, haben wir ein Gesamtpaket, mit dem wir es mit ihnen aufnehmen können.»

«Aber 40 Punkte sind eine enorme Herausforderung», fügt Shovlin gleichzeitig an. «Wir müssen also wirklich alles perfekt hinbekommen, und Ferrari muss uns wohl auch die Chance geben, damit es klappt. Wir werden auf jeden Fall bis zum Fallen der Zielflagge in Abu Dhabi unser Bestes geben und weiterkämpfen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8