Max Verstappen: «Nicht perfekt, aber nahe dran»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat in diesem Jahr nicht nur seinen WM-Titel verteidigt, er stellte auch neue Rekorde auf. Dennoch glaubt er nicht, dass er in 15 Jahren noch GP-Einsätze bestreiten wird.

Max Verstappen startete mit zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen in die Saison. Doch der ehrgeizige Niederländer liess sich davon nicht entmutigen, zumal er das zweite Rennen für sich entscheiden konnte. In den darauffolgenden Rennen konnte er 13 weitere Siege erringen und seine WM-Krone verteidigen. Darüber hinaus setzte sich auch sein Red Bull Racing Team in der Konstrukteurswertung durch.

«Es war eine unglaubliche Saison», erklärt Verstappen auf «Formula1.com». Als Team haben wir das nicht erwartet Wir waren am Anfang schon konkurrenzfähig, aber wir hatten zwei Ausfälle in drei Rennen. Das war nicht der beste Start, um den Titel zu verteidigen. Aber wir konnten daraufhin das Blatt auf grossartige Art und Weise wenden.»

«Wir haben weiter Druck gemacht und an die Weiterentwicklung unseres Fahrzeugs geglaubt, was das Wichtigste war. Deshalb haben wir den Titel verteidigt. Als Team haben wir sehr wenig Fehler gemacht. Du kannst nicht perfekt sein, aber wir waren nah dran», stellt er sich und seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus.

Trotz des aktuellen Erfolgs kann sich der 25-Jährige aber nicht vorstellen, mit 40 Jahren noch im GP-Zirkus unterwegs zu sein. «Ich sehe mich nicht mit 40 noch in der Formel 1. Ich will auch andere Dinge machen. Derzeit bereitet mir das, was ich mache, sehr viel Freude. Ich werde also noch für ein paar Jahre weitermachen. Aber wie es danach weitergeht, hängt davon ab, wie alles läuft. Ich will auch andere Rennen als Grands Prix bestreiten. Es ist auch wichtig, unterschiedliche Dinge auszuprobieren.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8