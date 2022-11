Brasilien-GP im Live-Ticker: Wurzeln in der Schweiz

Am 13. November findet im «Autódromo José Carlos Pace» der Grosse Preis von Brasilien statt. Was viele Fans nicht wissen: Die «Interlagos» genannte Rennstrecke heisst so – wegen der Schweiz.

Die Formel-1-Rennställe bereiten sich derzeit in der Millionenstadt São Paulo auf den zweitletzten WM-Lauf der Saison 2022 vor, auf den Grand Prix von Brasilien. Offiziell heisst die Rennstrecke «Autódromo José Carlos Pace», sie trägt den Namen des 1977 mit dem Flugzeug abgestürzten Brabham-Piloten.

Damit ist die brasilianische Bahn eine von nur drei Strecken im WM-Programm, die nach Rennfahrern benannt sind. 1983 erhielt der zuvor «Circuit Île Notre-Dame» genannte Kurs den Namen des 1982 tödlich verunglückten Ferrari-Stars Gilles Villeneuve, dazu fährt der GP-Tross im Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt, natürlich bekannt nach Pedro und Ricardo Rodríguez.

Immer wieder fragen uns Leser: Wieso wird der Rundkurs in Brasilien gemeinhin als «Interlagos» bezeichnet?

Die Antwort ist verblüffend, denn die Wurzeln reichen in die Schweiz! Im Jahre 1926 wollte der in Venezuela geborene Brite Louis Romero Sanson, Besitzer eines Bau-Unternehmens, das Gebiet im Sinne einer Stadterweiterung nutzen. Geplant war «Balneário Satélite da Capital», eine Satellitenstadt mit Wohnhäusern, enormen Sportstadien, das Ganze eingebettet zwischen zwei Wasser-Reservoirs.



Romero Sanson verpflichtete den Franzosen Alfred Agache mit der Architektonik, der schon in Rio de Janeiro neue Stadtviertel entworfen hatte. Agache sah sich das Gelände an und fand, es erinnere ihn an die Region von Interlaken in der Schweiz. Aus Interlaken (zwischen den Seen) wurde das portugiesische Interlagos.



Die meisten Pläne von Romero Sanson und Agache wurden von der Weltwirtschaftskrise beendet. Heute liegt die Rennstrecke auch nicht mehr ausserhalb der Stadt, sondern ist Teil der 12-Millionen-Metropole.



Eine weitere Eigenheit von Interlagos: Das Autodrom ist einer von acht WM-Kursen im aktuellen Formel-1-Programm, welcher im Gegenuhrzeigersinn befahren wird (neben Dschidda, Imola, Miami, Baku, Singapur, Austin und Yas Marina).



Wie sich das alles zwischen den Seen am kommenden Wochenende entwickeln wird, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Dazu haben wir wie immer die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8