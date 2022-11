Sebastian Vettel: Wieso Arbeit für Aston Martin 2023?

Der F1-Rücktritt von Sebastian Vettel kommt näher. Noch zwei Rennen, in Brasilien und Abu Dhabi, dann ist Schluss. Aston Martin-Teamchef Mike Krack bewundert, wie sich Vettel noch immer voll reinhängt.

Grosser Preis von Brasilien am 13. November, Grosser Preis von Abu Dhabi am 20. November – dann hat es sich mit der Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel. Wer zuletzt einer Teamsitzung von Aston Martin beiwohnte, der erhält jedoch vielmehr den Eindruck: Vettel bleibt voll auf dem Gaspedal. Auch Teamchef Mike Krack bewundert, wie sich der vierfache Weltmeister Vettel noch immer reinkniet. «Seine Arbeitseinstellung ist vorbildlich, da ist nichts zu spüren von Nachlassen.»

Sebastian wäre eben nicht Vettel, würde er einfach sorg- und lieblos seiner Formel-1-Rente entgegenzuckeln. «Wir wollen für 2023 ein besseres Auto bauen, und ich will mit guten Rennen zum Schluss der Saison bei diesem Ziel mithelfen.»

«Ich bin vielleicht nicht mehr in alle Vorgänge eingebunden, aber noch immer Teil des Teams. Ich wechsle ja zu keinem anderen Rennstall, also sage ich weiter, was ich denke, auch im Hinblick aufs nächstjährige Auto.»

«Ich bin ja auch nicht plötzlich ein anderer Mensch. Ich sehe keinen Grund, mich weniger einzusetzen. Und wenn es darum geht, über die Schwächen des diesjährigen Autos zu reden, was wir tun könnten, damit wir Fortschritte machen, dann sage ich natürlich meine Meinung.»

Abu Dhabi wird übrigens der 299. Grand Prix in der Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel. Wurmt es einen da nicht, dass die 300 ganz knapp verfehlt werden? Würde Vettel für ein Rennen zurück kommen, wenn Lance Stroll oder Fernando Alonso nicht einsatzfähig wären. Seb lacht: «Nur wenn das Rennen in Suzuka stattfände!»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8