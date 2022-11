Live-Ticker Brasilien-GP: So verrückt wird das Wetter

Es wird regnen in Brasilien, die Frage ist nur wann

Die Formel-1-Fans dürfen sich auf Pisten-Samba freuen: Die Meteorologen sagen voraus, dass ein Teil der Action im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos auf nasser Bahn stattfinden wird!

Das Wetter hat beim Grossen Preis von Brasilien immer schon eine grosse Rolle gespielt, ob wegen Hitze oder Nässe, und das Formel-1-Wochenende 2022 wird keine Ausnahme sein: Die Meteorologen warnen – von Freitag bis Sonntag immer wieder Schauer und Gewitter, wann und in welcher Intensität, das können selbst sie heute noch nicht exakt bestimmen.

Immer wieder haben wir in Brasilien erlebt, wie unberechenbar das Wetter sein kann. Nach Einbrechen der Nacht von Freitag auf Samstag ging 2016 ein so schwerer Gewittersturm nieder, dass mehrere Dächer der Interlagos-Rennstrecke beschädigt wurden. Die Dächer mussten in aller Eile repariert werden, ständige Stromausfälle behinderten die Arbeit.

Wir waren Zeugen, als solcher Starkregen über der Bahn fiel, dass wir im Mediensaal einen Wassereinbruch hatten. Als wir zu unseren Füssen erkannten, wie sich die Kanäle der Stromkabel langsam mit Wasser füllen, haben wir unseren Laptop flott vom Strom genommen.

Wie sich das alles entwickelt, verfolgen Sie am besten mit unserem Live-Ticker mit – vom Qualifying, vom Sprint, vom Grand Prix. Denn nicht vergessen: Der Zeitplan ist zum dritten Mal 2022 ein wenig anders, die Formel 1 zeigt nach Imola und Red Bull Ring erneut ein Sprint-Wochenende.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden



WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8