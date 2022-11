Lewis Hamilton im Mercedes: Wieso Hammer-Time?

In der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 haben wir es von Renningenieur Peter Bonnington an Lewis Hamilton oft gehört: «Lewis, es ist Hammer-Time.» Woher stammt der Begriff eigentlich?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Hanspeter Strittmatter aus Bern wissen: «Dieses Jahr haben wir es nicht so oft zu hören bekommen, aber jeder Formel-1-Fans kennt den Funkspruch – wenn Hamilton-Renningenieur ‘Bono’ zum Mercedes-Star sagt: ‘Lewis, it’s hammer time’. Könnt ihr einmal erklären, wie es zu diesen Worten gekommen ist?»

Gerne. Generell arbeitet Peter «Bono» Bonnington im zehnten Jahr am Wagen von Lewis Hamilton, seit der frühere McLaren-Star Anfang 2013 zu Mercedes gekommen ist. Der damals 47-jährige Engländer verstand sich mit seinem Landsmann auf Anhieb glänzend.

Die ersten Funkmeldungen – «Lewis, it’s hammer time» – kamen mit Beginn der Turbohybrid-Ära 2014. Von 2014 bis 2020 gewann Hamilton sechs Titel mit Bono und Mercedes, nur Nico Rosberg verhinderte 2016 einen Komplettdurchmarsch des Ausnahme-Racers in diesen sieben goldenen Jahren.

Lewis Hamilton sagt nun: «Hammer time, das war meine Idee. Denn vorher sagte Bono immer etwas wie – Lewis, jetzt musst du voll angreifen oder so. Und das frustrierte mich. Denn ich fuhr vorher ja nicht spazieren. Also sagte ich zu ihm: ‘Wenn du willst, dass ich wirklich etwas ganz Besonderes aus dem Helm zaubere, dann sag doch einfach, it’s hammer time.»

Hammer-Time selber lehnt sich an den Welt-Hit «U can’t touch this» von MC Hammer aus dem Jahre 1990 an, wo der Rapper zwischendurch wiederholt sagt: «Stop, hammer time!» Hören Sie mal rein, ist immer noch ein Knaller-Song.



Lewis Hamilton sagt: «Ich bin Bono unendlich dankbar für seine Arbeit. Ich glaube nicht, dass je ein Renningenieur länger mit einem Piloten gearbeitet hat als er mit mir. Er ist wie ein Bruder für mich, wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die mich mit allen Ecken und Kanten ertragen. Seine Ruhe in einem Rennen, das ist ganz aussergewöhnlich.»





