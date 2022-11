Nyck de Vries: Max Verstappen wie ein grosser Bruder

2023 werden wir erstmals nach 17 Jahren wieder zwei niederländische Stammfahrer in der Formel 1 haben: Red Bull Racing-Star Max Verstappen (25) und Nyck de Vries (27) im Auto von AlphaTauri.

Im Rahmen des GP-Wochenendes von Japan ist bestätigt worden: Der 27-jährige Niederländer Nyck de Vries fährt 2023 einen AlphaTauri-Honda, damit hat sein Land erstmals seit 2006 zwei Stammfahrer in der Königsklasse. 2006 waren es Christijan Albers (Spyker) und Robert Doornbos (Red Bull Racing), nun sind es Champion Max Verstappen und de Vries.

Wir erinnern uns: De Vries gab für den an einer Blinddarm-Entzündung leidenden Alex Albon in Monza sein GP-Debüt und wurde im Williams auf Anhieb toller Neunter. Danach entstand ein Tauziehen um den zweifachen Kart-Weltmeister – Williams, AlphaTauri, Haas, Alpine, überall war er auf einmal ein Thema.

Weniger bekannt war, dass ein gewisser Max Verstappen im Hintergrund mithalf, die Weichen Richtung AlphaTauri zu stellen. Max sagte in Suzuka: «Zunächst einmal ist es schön, dass es endlich geklappt hat, denn Nyck hat seit einigen Jahren versucht, einen Stammplatz zu erhalten. Ich schätze, sein Rennen in Monza hat die Leute endlich von seinen Fähigkeiten überzeugt.»

Reichlich spät, müssen wir sagen: De Vries ist zweifacher Kart-Weltmeister (2010 und 2011), Formel-2-Champion 2019, Formel-E-Weltmeister 2020/2021.

Max weiter: «Jeder weiss, dass Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein Mann ist, der gerne mal ein Risiko eingeht, wenn er einen talentierten Piloten wittert. Jedenfalls haben Nicky und ich am Montagabend nach dem Italien-GP zu Abend gegessen, und ich sagte zu Nyck: ‘Ruf doch Dr. Marko an! Du weisst nie, was passieren kann.’ Ich glaube, das Timing war perfekt, denn auch Helmut war von der Leistung Nycks in Monza sehr beeindruckt gewesen.»



Schon beim Formel-1-Nachsaisontest in Abu Dhabi wird Nyck de Vries im AlphaTauri-Honda sitzen.



Über seinen Landsmann Verstappen sagt der 1,67 Meter grosse de Vries im Podcast Beyond the Grid: «Wir kennen uns seit Kindestagen. Wir haben die Themen Rennsport und Karting ähnlich angepackt. Wir sind beide mit unseren Vätern von Strecke zu Strecke getingelt und haben uns oft gesehen, aber weil Max eben zwei Jahre jünger ist als ich, war Monza 2022 tatsächlich das erste Rennen, das wir gemeinsam bestritten haben!»



«Lustigerweise sind wir sogar aus der gleichen Startreihe ins Rennen gegangen. Wir haben uns darüber am Samstagabend und am Sonntagmorgen vor dem Grand Prix Nachrichten geschickt, und vor dem Start ist er zu mir gekommen. Er hat mich ermutigt, wie ein grosser Bruder, er hat mich sehr unterstützt.»



De Vries lacht: «Max verdient jede Anerkennung, ganz besonders aus unserer Heimat. Was er bereits alles erreicht hat, das ist fabelhaft. Aber ich hoffe, wir werden 2023 auch die eine oder andere Flagge für mich wehen sehen.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8