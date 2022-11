Ecclestone rät Mick Schumacher: «Formel 1 vergessen»

Noch hat das Haas-Team nicht bestätigt, wer 2023 neben Kevin Magnussen für den US-Rennstall Gas geben wird. Der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone bezweifelt, dass Mick Schumachers Vertrag verlängert wird.

Die Zitterpartie geht weiter: Mick Schumacher weiss immer noch nicht, ob er im nächsten Jahr für das Haas-Team auf Punktejagd gehen wird. Der junge Deutsche kämpft um seinen Verbleib in der Mannschaft von Gene Haas. Der Rennstall-Besitzer und Haas-Teamchef Günther Steiner haben klargestellt: Sie wünschen sich weitere WM-Punkte vom 23-Jährigen, der zuletzt im Juli im Rennen auf dem Red Bull Ring in die Punkte gefahren ist.

Für einige Beobachter steht fest: Schumacher wird sein Cockpit für Nico Hülkenberg räumen müssen. Der 35-Jährige fuhr zuletzt als Ersatz für Sebastian Vettel, der sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, in Saudi-Arabien in der Formel 1 mit. Dass sich Haas für den Routinier entscheiden wird, glaubt auch Bernie Ecclestone.

Das frühere Formel-1-Oberhaupt sagte unlängst im RTL-Interview: «Es geht nicht um das Alter, sondern den geistigen Zustand. Gucken Sie sich Juan Manuel Fangio an, der fing in einem Alter an, da hören heute alle längst auf.»

Über Schumacher sagt der Baumeister der modernen Formel 1: «Vielleicht muss er die Formel 1 vergessen und sich auf die anderen Motorsport-Serien zu fokussieren. Sein Name ist seine grösste Bürde, aber er versucht, diesem so gut wie möglich gerecht zu werden. Und das bringt ihm die ganzen Probleme ein. Deswegen: Vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8