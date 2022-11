FIA Rising Stars: 4 Talente bei Ferrari in Maranello

Die vier Finalistinnen der dritten Ausgabe der «FIA Girls on Track – Rising Stars»-Initiative dürfen in Maranello zeigen, was sie können

Im Rahmen der dritten Ausgabe der Nachwuchsförderung-Initiative «FIA Girls on Track – Rising Stars» dürfen sich vier Nachwuchsrennfahrerinnen in Maranello um einen Platz in der «Ferrari Driver Academy» bemühen.

Mit einer aussergewöhnlichen Chance für vier Talente endet die dritte Ausgabe des «FIA Girls on Track – Rising Stars»-Programms, das jungen Rennfahrerinnen die Chance geben soll, sich auf eine professionelle Racing-Karriere vorzubereiten. Vier Tage lang haben die Nachwuchsfahrerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahre Zeit, sich für einen Platz in der begehrten Ferrari-Nachwuchstruppe «Ferrari Driver Academy» zu empfehlen.

In Maranello werden Alice Buckley aus Australien, Chloe Chong und Chloe Grant aus Grossbritannien sowie Aurelia Nobels aus Belgien zeigen, was sie können. Begleitet werden sie von den Experten der «Ferrari Driver Academy». Das Quartett setzte sich im August im Finale der Talentsichtung in Le Castellet durch. Sie wollen in die Fussstapfen von Maya Weug und Laura Camps Torras treten, die bei den vorherigen «FIA Girls on Track – Rising Stars»-Ausgaben die Nase vorn hatten.

Alle vier Rennfahrerinnen werden ein Programm absolvieren, das aus theoretischem Unterricht sowie praktischen Elementen besteht. Am Donnerstag und Freitag dürren sie in Fiorano am Steuer eines Formel-4-Renners auf die Piste. Das Ferrari-Camp endet am Freitagnachmittag, wer überzeugen konnte, wird nach einer eingehenden Analyse der Leistungen verkündet.

Marco Matassa, der das Ferrari-Nachwuchsprogramm leitet, sagt: «Es ist bekannt, dass die Arbeit mit jungen Talenten bei Ferrari Priorität hat, nicht nur um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und sie vielleicht eines Tages für die Scuderia in der Formel 1 fahren zu sehen. Wir glauben auch auch fest daran, den Motorsport zugänglicher und integrativer zu machen, unabhängig von Geschlecht oder verfügbaren Ressourcen.»

«Ich freue mich darauf, mit Alice, Aurelia und den beiden Chloes zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, ihr Bestes zu geben, damit sie so viel wie möglich lernen können. Aber vor allem, damit sie gemeinsam Spass haben und die Erfahrung in vollen Zügen geniessen können», fügt der Kopf der «Ferrari Driver Academy» an.

WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8